Başkan Yaptırmış; “Halkımızla iç içeyiz”

Erzurum’un Aşkale ilçesinde sıra dışı bir Belediyecilik anlayışı ve özlenen Cumhur İttifakı birlikteliği takdir kazanmaya devam ediyor.

Aşkale Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış, mahalle gezileri ile vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor.

“Sadece seçimden seçime değil her vakit mesai gözetmeksizin halkımızla iç içeyiz” diyen Başkan Yaptırmış, “Belediye Başkanlığımız, İl ve İlçe Meclis üyelerimiz, Ak Parti ve MHP parti Başkanları ve yöneticilerimizle birlikte köy gezilerimize devam ediyoruz.

Yaptığımız geziler esnasında aciliyet arz den konular ve çözümler noktasında vatandaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu hafta sonu olumlu geçtiği kanısında olduğumuz Kapıkale, Saptıran, Yaylımlı ve Topalçavuş köylerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı heyetimize ilgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaptırmış konuşmasının devamında, “Başlatmış olduğumuz gezilerimize birlik beraberlik içerisinde devam ederek tüm mahalle ve köylerimizi ziyaret etmeye devam ederek insanlarımızla iç içe olacağız” diye konuştu.

ERZURUM 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

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