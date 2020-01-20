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Başkan Orhan: “Dünya siyasetine yön veriyoruz”

İHA

Aziziye Belediyesi tarafından Ilıca'da bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde 'İç ve Dış Siyasette Muhtemel Gelişmeler' konulu panel düzenlendi.

Başkan Orhan: “Dünya siyasetine yön veriyoruz”

Aziziye Belediyesi tarafından Ilıca’da bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde ‘İç ve Dış Siyasette Muhtemel Gelişmeler’ konulu panel düzenlendi.
Eğitimci ve İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin’in moderatörlüğünde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz ve Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Ersin Çelik’in panelist olarak katıldığı konferansa Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkan vekili Rıza Altunayar, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve vatandaşlar katıldı.
Yoğun ilginin görüldüğü konferansta açılış konuşmasını Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yaptı. Başkan Orhan, Türkiye’nin güncel meselelerinin ele alındığı böyle bir organizasyonun 15 Temmuz şehidi İlhan Varank’ın isminin verildiği bir mekanda yapılmasının önemine değindi.
15 Temmuz gecesi Şehit Varank’ın Çanakkale geçilmez nidalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehadet şerbetini içtiğini hatırlatan Başkan Orhan, “15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olur olmaz hiç düşünmeden sokağa çıkan ve Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde kalabalıkların arasına karışan Prof. Dr. İlhan Varank, darbecilerin planlarını bozmak için canını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa dökülen halkın direnişi sonuç verdi ve Vatan Caddesi’ne gelen darbeci askerler teslim oldu. Yalnız darbe henüz bitmemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çatışma olduğunu öğrenen İlhan Hoca, direnişini sürdürmek için hemen oraya koştu. Darbeciler ele geçirdikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanlık Girişi önünde halkı hedef alarak ateş etmeye başladı. Her sıkılan kurşunda bir kişi yere düştü. Etrafındaki insanlara ağabeylik yapıp onları koruyan Varank, gençlere ateş edilen yerleri göstererek uyardı. Prof. Dr. İlhan Varank, “Burası Çanakkale'dir” diye bağırdığı sırada darbecilerin sıktığı kurşunla yer düştü. Yarası ağırdı ama o pes etmedi, etrafındaki insanlara “Sakın korkmayın” dedi. Varank’ı hemen bir arabaya bindirip hastaneye gönderdiler. Ve İlhan Hocamız hastanede şehit düştü. Prof. Dr. İlhan Varank’ın adını yaşatmak adına ismini verdiğimiz bu güzel mekanın ileriki zamanlarda da halkı bilgilendirmek adına daha farklı konu ve konukları ağırlayacağını umuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmasının son bölümünde Türkiye’nin son aylarda yaşanan Doğu Akdeniz ve Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölgesi anlaşmasına da değinen Başkan Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk siyasetine adını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Dünya siyasetine yön veren Türkiye’nin, her geçen gün gücüne güç kattığını anlattı. Başkan Orhan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetler adına her zaman varlık gösterdik bundan sonraki görev süremizde de aynı özveriyi gösterip halkımızın bu anlamda istifadesine sunacağımız çalışmalar olacağını yinelemek istiyorum. Hiç şüphesiz ülke tarihine adını altın harflerle kazımış Cumhurbaşkanımız öncülüğünde AK Partimizin son yıllarda dünya siyasetine yön verdiğini müşahede etmekteyiz” dedi.
Son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda hızla büyüyen Türkiye’nin dünya barışına da katkı sağladığına dikkat çeken Eğitimci ve İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, 15 Temmuz 2016’da meydana gelen darbe kalkışmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok yönetim kademesinin terör örgütlerinden temizlendiğine vurgu yaptı. Bu durum sonrasında Türkiye’nin büyümesinin hız kazandığına dikkat çeken Zengin, “Yıllarca Türkiye’yi prangalara mahkum etmek isteyen zihniyet ne var ki 1725 Aralık operasyonları, Gezi eylemleri ile misyonunu sürdürmek istedi fakat başarılı olamadı. Son olarak 15 Temmuz darbe kalkışması ile topyekûn savaş açmış fakat kaybedeni bizzat onlar olmuştur. Menfur hadise sonrasında 9 tane 18 yaş altı şehidimiz oldu. Bu durum bu ülkenin her zorlukta milli birlik ve bütünlüğünü korumaktan geri kalmayacağını ortaya koymuştur” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, son aylarda ortaya çıkan gelişmeler konusunda Türkiye’nin stratejisi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de muhalefetin milli menfaatleri düşünmeden eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Küçükyılmaz, doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarını aramamasının neticesinin tüm Anadolu’ya mal olacağını söyledi.
Dr. Küçükyılmaz, “Girişimlerimiz netice verdi. Bugün Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin rızası olmadan tabiri caiz ise kuş bile uçuramıyorlar. Düne kadar bunları tahayyül etmek imkansızdı. Bugün bölgede meydana gelen tüm gelişmelerde dahilimizi kullanıyoruz. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. 2 bin metre kadar sondaj yapıldı. Yakın zamanda bunların dönüşümünü mümkün görüyoruz. Ülkemizi her anlamda katkı sağlayacak gelişmeler yakın gelecekte ortaya çıkacaktır” diye konuştu.
Türkiye’de muhalefetin dış politikada ki eleştirileri ve beklentilerinin milli menfaatlere uyuşmadığına vurgu yapan Küçükyılmaz, milli duruş için milli ve yerli muhalefete ihtiyaç olduğunuda sözlerine ekledi.
Konferansta son olarak konuşan Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Ersin Çelik, ise 1725 Aralık operasyonları sonrasında yapılan seçim öncesi çalışmalara değindi. Dış mihrakların Türkiye’ye karıştırmak için büyük gayret sarf ettiklerini hatırlattı. Özellikle Erzurum’un bu anlamda büyük sınav verdiğini söyleyen Gazeteci Çelik, o dönemlerde şehirde fitne havasının hakim olduğunu halkı etkileme gayretinin görüldüğünü anlattı. Her türlü algıya rağmen Erzurumluların milli menfaatleri korumayı tercih ettiğini söyleyen Çelik, “O dönemlerde FETÖ’nün elebaşının da Erzurumlu olması hasebiyle halkı ikileme sokmaya çalıştılar. Seçim dönemlerinde bizzat Erzurum’a geldim ve gördüm. Şehirde terör örgütleri yayın kuruluşları aracılığı ile her türlü provokasyonu yaptılar. Fakat sağduyulu Erzurum halkı bunları pirim vermedi ve yine milli menfaatleri gözeterek tarafını gösterdi” şeklinde konuştu.
Konuşmasının son bölümünde ise Uygur Türklerine yapılan zulüm iddialarına açıklık getiren Gazeteci Çelik, medyada sürekli olarak dolaşan görsellerle Çin’de Doğu Türkistan halkına zulüm yapıldığı iddialarının abartılmak istendiğini bu şekliyle Türkiye’nin sessiz kaldığı imajıyla zarar verilmek istendiğini dile getirdi. Çelik, “Dünyanın herhangi bir bölgesinde çekik gözlü insanların yaşadıkları zulümler ve sıkıntılar Doğu Türkistan halkı olarak gösterilmeye Müslümanlar acı çekiyor gibi imaj verilmeye çalışılıyor. Her çekik gözlü Doğu Türkistan halkından olmadığı iyi düşünülüp araştırılmalıdır. Öylesine videolar ve görseller var ki en az 10 yıl öncesine ait belki bir deprem belki bir iç savaştan alınmış resimlerle algı yapılmaya çalışılıyor. Mutlaka iyi araştırılması gereken görüntülerdir diye düşünüyorum” dedi.
Yaklaşık üç saat süren ‘İç ve Dış Siyasette Muhtemel Gelişmeler’ konulu panelin son bölümünde dinleyiciler tarafından panelistlere sorular soruldu. Soru cevap şeklinde devam eden konferans sonrasında AK Parti İl Başkan Vekili Rıza Altunayar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından panelistlere katılımlarından dolayı hediyeler verildi. Toplu fotoğraf çekimi ile konferans sona erdi.

ERZURUM

20 Ocak 2020 Pazartesi

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