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Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.

Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.
Bugün Narmanlı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Palandöken Mezarlığında toprağa verildi.
Saliha Özden’in cenaze namazına Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sonrası imam tarafından helallik alındı. Fatihalar okundu.
Daha sonra Saliha Özden’in cenazesi Erzurum Asri Mezarlığında toprağa verildi.

ERZURUM

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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