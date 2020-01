At binmeyi öğrenip, öğretiyorlar

ATATÜRK Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Atcılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nün 30 öğrencisi atlarla gördüğü eğitimi, çocuklara öğretiyor. Öğrenciler, okuldaki eğitimin dışında dünya standartlarına uygun 1 kapalı, 5 açık manej alanında otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi veriyor. Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Temel, "Öğrencilerimiz atlı tedavinin dışında profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere de hizmet veriyor" dedi

At Biniciliği ve Hippoterapi'nin son yılların popüler bölümü olduğunu söyleyen Meslek Yüksekokulu Atcılık ve Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Temel, At Biniciliği ve Hippoterapi Bölümü'ne 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladıklarını belirtti. Şu an bir ve ikinci sınıfta toplam 30 öğrencinin bulunduğunu kaydeden Temel, "Burada öğrenciler eğitmenin yanı sıra dünya standardında bir kapalı, beş açık manej alanında, profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere hizmet vermektedir. Bölümün en önemli misyonlarından birisi ise otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi verilmektedir. Bu merkezde saf kan İngiliz atı, haflinger, pony ve midilli olmak üzere 13 at bulunmakta. Bu atlarla engelli çocukların dışında kreş, anaokulu ve vakıf okulları olmak üzere birçok eğitim kurumlarındaki öğrencilere gruplar halinde at binme kursları ve dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitim görürken eğitim de vererek mesleğine ilk adımı atıyor. Türkiye'de 10 üniversitede bu bölüm bulanmaktadır. Öğrenciler, profesyonel bir binici olmanın yanı sıra çok iyi bir at terbiyecisi ve antrenörü olarak mezun oluyor" diye konuştu.

Bu bölümü seçtiği için çok mutu olduğunu söyleyen öğrencilerden Sağra Tuanna, "Burada at eşliğinde fiziksel, zihinsel veya duysal bozukluğu olan engelli bireylerin fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak amacıyla atın hareketlerinden yararlanan bir tedavi stratejisi uyguluşyoruz. Bunun yanında binicilik öğrenmek isteyen çocuk ve yetişkinlere de eğitim veriyoruz. Eğitim alırken eğitim de vermiş oluyoruz. Bölce işe okulda iken başlamış oluyoruz. Mezun olduğumuzda ise iş sıkıntı olmuyor" dedi.FOTOĞRAF



ERZURUM 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.