Nakip Mazlumoğlu vefat etti

Alvar’lı Hace Muhammed Lütfi Efe Hazretleri’nin torunu ve oğlu Hace Seyfettin Efendi Hazretleri’nin mahdumu Nakip Mazlumoğlu (82) vefat etti.
Nakip Mazlumoğlu'nun 22 Ocak 2020 Çarşamba günü öğlen namazını müteakip, Alvar Türbe Camii musallasında kılınacak cenaze namazının ardından, Aile kabristanında defnedileceği belirtildi.
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21 Ocak 2020 Salı
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