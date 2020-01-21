Mist Jewels hem Avrupa da hem Türkiye de başarıya devam ediyor

Gizem Karışık, 2015 yılında Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aile şirketi olan, altın ve pırlanta takı imalatı yapan ve toptan olarak yurtdışına ihracatını gerçekleştiren Simoro’da kariyerine devam etme kararı verdi.

4 yıl boyunca operasyon müdürü pozisyonunda çalışan Gizem Karışık 2019 yılında kendi tasarımlarını Türkiye pazarına da sunmaya karar vererek Mist Jewels’ı kurdu. Ürünlerinin kalitesinden söz ettiren bir aile şirketi olan Simoro markası, pırlanta ve altın üretiminde son derece iyi ve kaliteli işler çıkarıyor. Simoro ailesi, yüksek hacimli üretim yapıp yurtdışına toptan ihracat yaparak kendini geliştirmeye devam etmekle birlikte, son zamanlarda gündemde olan trend ürünlerle kendini gösteren Mist Jewels markası ile yurt içi pazarında onlineperakende sektörüne girerek başarılara imza atmaya devam ediyor.

Endüstri Mühendisliği mezunu olduğunu belirten Gizem Karışık, “İşlerimiz gereği bu alanlarda aldığımız eğitimlere ihtiyacımız vardı. Çünkü ben üretim sistem verimliliği konusunda donanımlıyım, Canalp işletme ve yönetim konusunda bilgili,dolayısıyla birbirimizi tamamlıyoruz denebilir.

Şöyle ki, 2020 yılında gümüş üzerine 3 mikron has altın kaplama sistemine tamamen geçiş yapmış olacağız ve bu kapsamda müşterilerimize 5 yıl garanti vereceğiz . Yani Türkiye’de şuan da altın kaplamaya 5 yıl garanti veren başka bir firma bizim bilgimiz dahilinde yok, bunda üretim faktörü çok önemli. Üretimin tamamı bizde ve Aile Şirketimiz Simoro’nun köklü üretim tecrübesinden yararlanabiliyor olmak bizim için büyük şans.

Fikir ayrılığı hiç yaşamıyoruz çünkü yeni çağın getirdiği sistemin onlar da farkında ve bizim bu çağa ayak uydurmamız onların da hoşuna gidiyor. Geleceğin online olduğunu düşünüyoruz ve her firmanın gelişimini sürdürebilmesi için online bir platformda etkili bir şekilde bulunması gerektiği görüşündeyiz. Dolayısıyla Mist Jewels için de gelecek hedefimiz online’da akılda kalan bir firma olmak.” diye konuştu.

ERZURUM 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

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