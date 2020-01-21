CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum CHP İl kongre sürecinde son aşamaya gelindi. Gözler İlçe kongrelerin ardından yapılacak il kongresine çevrildi.

2 Şubat’ta Palan Otelde yapılacak İl kongresinde Münhal Başkan Bülent Oğuz yeniden aday olduğunu açıklarken il başkanlığı için Erzurum kamuoyunun yakından tanıdığı Gazeteci Orhan Bozkurt’ta CHP Erzurum İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

CHP'nin 25 ve 26 dönem milletvekili adaylarından Gazeteci Orhan Bozkurt’un adaylığı parti tabanında da memnuniyetle karşılandı.

ERZURUM 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.