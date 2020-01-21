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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir ekonomide AK yaklaşımı paylaştı

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2019 yılında tüm ekonomik manipülasyon ve engelleme çabalarına rağmen ülke, bölge ve il ekonomisinde ekonomik istikrarın sürdüğünü; 2002'den bugüne kaydedilen sağlam ekonomik altyapının tüm hain çabaları yok ettiğini, bunun sahadaki pozitif süreçle ortaya konduğunu söyledi.

Aydemir ekonomide AK yaklaşımı paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2019 yılında tüm ekonomik manipülasyon ve engelleme çabalarına rağmen ülke, bölge ve il ekonomisinde ekonomik istikrarın sürdüğünü; 2002’den bugüne kaydedilen sağlam ekonomik altyapının tüm hain çabaları yok ettiğini, bunun sahadaki pozitif süreçle ortaya konduğunu söyledi.
EKONOMİDE AK DÖNEM
AK Parti’nin ekonomi yönetiminde Türkiye’de yeni ve beyaz bir sayfa açtığını; kurumsallaşma ve bu alandaki çağdaş yapılanmanın ekonomide bir güven ve istikrar ortamı oluşturduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye artık milyar dolarlık yatırımların konuşulduğu, ezber bozan projelerin gündem oluşturduğu bir ülkedir. ‘ dedi.
EKONOMİ DİNAMİKLERİYLE İSTİŞARE
Hemen her hafta, Erzurum’da il ekonomisine yön veren esnaf, tüccar, sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek istişare ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin ekonomik dengesini bozmak isteyenler, ekonomimizin sağlam temelleri karşısında mağlup oldular. Ekonomimizin kimyasını değiştirmeye çalışanlar hezimete uğradılar. Bu Erzurum ekonomi camiasının ortak düşüncesidir. ‘ değerlendirmesinde bulundu.
‘ERZURUM İHRACATTA TARİH YAZIYOR’
Milletvekili Aydemir, değerlendirmesinde ildeki üretim ve ihracata değindi. Aydemir, Erzurum’un ihracatta adeta bir tarih yazdığını belirterek, yıllık ihracatın 30 milyon dolar seviyesine çıktığını, bu pozitif sürecin 2020’de de devam edeceğini, özellikle sanayi ürünleri kaydında Erzurum’un ihracatçı bir il konumuna kavuşacağını bildirdi.
AYDEMİR’DEN DAP VE OBM İSTİŞARESİ
Erzurum’da çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, DAP Bölge Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek 2020 yılı program ve projeleri hakkında bilgi aldı. 2023 sürecinde ortaya konulacak kamu performansının değerlendirildiği ziyarette, DAP çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel atılımlar, OBM düzeyinde hayata geçirilecek çevre yatırımları ele alındı.
‘CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ’
DAP Bölge İdaresi kurulumunun bir rüya olduğu, bu hayalin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörü ve talimatlarıyla hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, DAP’ın 15 ilde özellikle sosyal ve kültürel düzeyde ufuk açan yatırımlar kaydettiğini belirterek, Başkan Prof. Dr. Adnan Demir’e ortaya konulan yüksek performans nedeniyle teşekkür etti. Aydemir, ‘DAP kanalıyla milyonlarca liralık yatırıma öncü olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize; AK Parti hizmet yaklaşımına şükran borcumuz var. ‘ dedi.
BAL ORMANCILIĞI GÜNDEMİ
Milletvekili Aydemir’in bir diğer kamu kuruluşu ziyareti Orman Bölge Müdürlüğü’neydi.
Bölge Müdürü Oktay Ayatay, yardımcısı Muammer Tizi ve kurum yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, OBM’nin 2020 hedefleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu, yeşil bir Erzurum ve bal ormancılığı konusunda istişare etti.
AK İSTİŞARE
Milletvekili Aydemir daha sonra AK Parti İl Teşkilatıyla buluştu. İl Yönetim Kurulu toplantısına katılan Milletvekili Aydemir, İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirmede bulundu, bu yıl öngörülen çalışmalar hakkında görüş bildirdi, tespitlerini aktardı. Aydemir, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Ortak vurgumuz, Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığının en muhkem kardeşlik bağı olduğuna ve 17 yılda yaptıklarımızı ve planlı yapacaklarımızı şeref sayfalarımız saydığımızaydı.’ ifadesine yer verdi.

ERZURUM

21 Ocak 2020 Salı

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