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Başdanışman Küçükyılmaz’dan Başkan Orhan’a ziyaret Başkan Orhan’dan Oltu Taşı Tespih ve tablo ...

İHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı makamında ziyaret etti.

Başdanışman Küçükyılmaz’dan Başkan Orhan’a ziyaret Başkan Orhan’dan Oltu Taşı Tespih ve tablo hediyesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret etti.
Hafta sonu Aziziye Ilıca İlhan Varank Kültür Merkezi’nde Aziziye Belediyesi tarafından organize edilen ‘İç ve Dış Siyasette Muhtemel Gelişmeler’ konulu panelde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz beraberinde Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Ersin Çelik ve Eğitimci ve İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Orhan ile bir süre sohbet eden Küçükyılmaz, belediye çalışmalarında Kültürel ve Sanatsal projelerde Başkan Orhan’ın duyarlılığına dikkat çektiler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, panel öncesi ve sonrasında Erzurum ve Aziziye İlçesi’ni gezme imkânı bulduklarını ve belediyecilik hizmetlerinde ki titiz çalışmaları müşahede ettiklerini söyledi. Küçükyılmaz, “Aziziye Belediye Başkanımız kültürel ve sanatsal hizmetlerinin yanı sıra eğitim hizmetlerine de katkı sağladığını görüyoruz. Panelimize yoğun katılımda bizleri mutlu etti. Bu tür projeler sayesinde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ve ülkemiz siyasetini anlatma imkânı buluyoruz. Başkanımıza bu duyarlılığından ötürü teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.
DAVETLİLERE OLTU TAŞI TESPİH HEDİYESİ
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Eğitimci ve İş Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz ve Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Ersin Çelik’in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, panelde çok faydalı konuların ele alındığını halkı bilinçlendirmek adına yapılan bu tür organizasyonların devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Orhan daha sonra misafirlerini Oltu taşı tespih ile Erzurum Halk Oyunları ekibinin tasvir edildiği tablolardan hediye etti.

ERZURUM

21 Ocak 2020 Salı

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