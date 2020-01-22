Dişlerde oluşan çürümelere dikkat

Diş Hekimi Zuhal Oygur, dişlerde oluşan çürüklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dişin ağızda görünen kısmına kuron, ağızda görünmeyen, kemik içinde kalan kısmına da kök adı verildiğini ifade eden Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Dişimiz birkaç tabakadan oluşur. Kuron kısmının en dışında yani ağzımızda görülen kısım mine adını alır. Dişimizin diş eti altında kalan ve kemik ile çevrelenen kök kısmının üzerini sement tabakası örter. Diş mine ve sement tabakalarının altında da dentin tabakası vardır” dedi.

Dentinin ise dişin en büyük tabakası olduğunu ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırdığını belirten Oygur, “Dentinin bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynar. Dentin tabakasının altında diş pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur. Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir. Eğer çürük dişin pulpasına ulaşmadıysa çürük temizlenir. Yerine bir kaide üzerine direk olarak kompozit dolgu yapılabilir ya da direk olarak ölçü alınarak porselen dolgu(porselen inley) ya da kompozit inley dolgularla restore edilir. Ancak çürük pulpaya ulaştıysa endodontik (kanal tedavisi) yapılır” şeklinde konuştu.

ERZURUM 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:57

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