Yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli?

İHA

Psikolog Merve Kırna, yarıyıl tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

Yarıyıl tatili nasıl değerlendirilmeli?

Psikolog Merve Kırna, yarıyıl tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Okullar açıldı, projeler başladı, sınavlar olundu derken beklenen yarıyıl tatili geldi. Bazı çocuklar karnelerinden memnun tatile girerken, bazı çocuklar kırık notlar ile ilk dönemi tamamladı. Karne notları konusunda ebeveynlerin doğru tutumu çocuğun 2. dönemdeki ders başarısını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Yarıyıl tatili gelecek döneme hazırlık için kısa ama etkin bir tatildir. Bu süreci tamamen dinlenerek, oyun oynayarak değerlendirmek kadar; sürekli testler çözerek, ödev yaparak geçirip 2. döneme dinlenmeden, enerji toplamadan girmekte yanlıştır” dedi.
İkinci döneme dinlenmiş, eğlenmiş olarak başlayabilmenin önemli olduğunu ifade eden Kırna, “Fakat yarıyıl tatilini; kuralların ortadan kalktığı bir dönem olarak geçirmek, kısa tatilin ardından okullar açılınca zorlanmaya neden olabilmektedir. Sömestr tatilinde verilen ödevleri birden yapıp bitirmek yerine, zamana yaymak hem çocuğun kendisine vakit ayırmasına hem de ders çalışma düzeninin sabitliği açısından önemlidir. Kısa tatili bilgisayar ve tablet ile geçirmek isteyen çocuğa sınırsız izin vermek yerine; tatili birlikte vakit geçirmeye ayırmak, kendi ilgi ve becerilerini geliştirebileceği etkinliklere katılarak, sosyalleşerek gelişmesi tatili verimli geçirmesi adına daha yararlıdır. Tüm tatil boyunca sınavlara hazırlanmak, kendine vakit ayırmamak, ders çalışmak da çocuğun motivasyonunu etkileyebilmektedir. Kendine vakit ayıracağı etkinliklerin olduğu, dinlendiği süreçleri de programına dahil etmesi daha etkin çalışmasına katkı sağlayacaktır. İyi gelen karneyi pahalı hediyeler ile ödüllendirmek; çocukta “iyi not aldığım için seviliyorum ve bu hediye alınıyor” kaygısını doğurabilir. Bunun yerine başarısını takdir ettiğinizi belirtip, en güzel hediyenin birlikte kaliteli vakit geçirebileceğiniz bir ortam oluşturmak olduğunu unutmayın. Kötü gelen karnenin cezalandırıldığı, kızıldığı, diğer çocuklarla kıyaslandığı durumlarda ise; “ben başaramam” duygusunun oluşmasına, okuldan ve derslerden soğumasına ve kişisel değer duygusunun olumsuz olarak yerleşmesine neden olabilmektedir. Bunun yerine; öncelikle iyi notlarının farkında olduğunuzu belirterek, iyi notlar için takdir etmeli daha sonra kötü gelen notlar için neye ihtiyacı olduğu, neler yapılabileceği birlikte konuşulup, tatil dönemi eksikliklerin giderilmesi adına değerlendirilmelidir. Ayrıca; 2. dönem için eksik olduğu derslerde ihtiyaçların birlikte belirlenmesi çocuğun sorumluluk bilincinin gelişmesi için önemlidir. Bunun yanı sıra aynı iyi karne getirdiğinde olduğu gibi birlikte kaliteli vakit geçirebilmeniz ders başarısının değer duygusunu olumsuz olarak etkilememesi adına önemlidir. Karne; okuldaki derslerin başarısını ölçer; çocuğunuzun kişiliğini, yeteneğini, ilgi alanlarını ölçmez. Unutmayın ki; karnesi nasıl gelirse gelsin bir çocuğa verebileceğiniz en büyük hediye ona vereceğiniz sevginiz ve onu her koşulda kabul etmenizdir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağız kokusunun az bilinen nedenleri
YEREL HABERLER Ağız kokusunun az bilinen nedenleri
Ozon tedavisi birçok hastalığa iyi geliyor
YEREL HABERLER Ozon tedavisi birçok hastalığa iyi geliyor
Eksik dişler kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Eksik dişler kaderiniz olmasın
Dişlerde oluşan çürümelere dikkat
YEREL HABERLER Dişlerde oluşan çürümelere dikkat
Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Saç dökülmesi kaderiniz olmasın
81 il 800 ilçe gezdi, kendisini filozof ilan etti
YEREL HABERLER 81 il 800 ilçe gezdi, kendisini filozof ilan etti
Gönüllü anneler bu kez Suriyeli çocuklar için yardım topladı
YEREL HABERLER Gönüllü anneler bu kez Suriyeli çocuklar için yardım ...
ETSO KGK, “Okul-Sektör İşbirliği Protokolü”nü imzaladı
YEREL HABERLER ETSO KGK, “Okul-Sektör İşbirliği Protokolü”nü ...
Kicklight Türkiye Şampiyonu Pasinlerli Hakan Koç oldu
YEREL HABERLER Kicklight Türkiye Şampiyonu Pasinlerli Hakan Koç oldu
Başdanışman Küçükyılmaz’dan Başkan Orhan’a ziyaret Başkan Orhan’dan Oltu Taşı Tespih ve tablo hediyesi
YEREL HABERLER Başdanışman Küçükyılmaz’dan Başkan Orhan’a ...
Aydemir ekonomide AK yaklaşımı paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir ekonomide AK yaklaşımı paylaştı
CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı
YEREL HABERLER CHP’de Orhan Bozkurt rüzgarı
Mist Jewels hem Avrupa da hem Türkiye de başarıya devam ediyor
YEREL HABERLER Mist Jewels hem Avrupa da hem Türkiye de başarıya ...
Her biri madalya avcısı Rekora kayıyorlar
YEREL HABERLER Her biri madalya avcısı Rekora kayıyorlar
Nakip Mazlumoğlu vefat etti
YEREL HABERLER Nakip Mazlumoğlu vefat etti
Aydemir’den Mahalle istişaresi Aydemir: ‘1001 Hatim geleneği ecdat mirasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir’den Mahalle istişaresi Aydemir: ‘1001 Hatim ...
Ketojenik diyet sperm kalitesini arttırabilir mi?
YEREL HABERLER Ketojenik diyet sperm kalitesini arttırabilir mi?
Rahim ağzı kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?
YEREL HABERLER Rahim ağzı kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?
İlk bebek ikincinin garantisi değil
YEREL HABERLER İlk bebek ikincinin garantisi değil
Tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı, şans eseri ...
Yeni doğan bebeklerde göz problemlerine dikkat
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeklerde göz problemlerine dikkat
Obezite yaşam kalitesini etkiliyor
YEREL HABERLER Obezite yaşam kalitesini etkiliyor
Aşırı terleme problemine altın iğne radyofrekans tedavisi
YEREL HABERLER Aşırı terleme problemine altın iğne radyofrekans ...
Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde minik mucitler Forum Erzurum’da buluştu
YEREL HABERLER Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde minik mucitler Forum ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X