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İstenmeyen yağlara soğuk çözüm

İHA

Dr. Ata Nejat Ertek, istenmeyen yağlara soğuk lipoliz tedavisinin çözüm olduğunu söyledi.

İstenmeyen yağlara soğuk çözüm

Dr. Ata Nejat Ertek, istenmeyen yağlara soğuk lipoliz tedavisinin çözüm olduğunu söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, “Soğuk lipoliz tedavisi vücudun göbek, yan bölge, sezaryen doğum sonrasında oluşan alt karın, sırt, basen, bacak gibi bölgelerinde oluşan yağ birikimlerinin tek seansta yüzde 20 ile yüzde 40 oranında kalıcı olarak azalmasını sağlayan tedavidir. Cinsiyet farkı gözetmeksizin birçok kişinin sorunu malum istenmeyen bölgesel yağlardır. Hareketsiz yaşam, sağlıksız ve dengesiz beslenme, stres gibi faktörler bölgesel yağlanmanın oluşumu kolaylaştırır. Ne yazık ki, eskiye oranla oturarak, masa başında yapılan işler arttıkça, bu sorun da bir o kadar artmaya devam ediyor. Bölgesel yağlardan kurtulmak için en faydalı yöntemlerin başında soğuk lipoliz geliyor. Vücutta istenmeyen yağ birikimi olan bölgelerdeki yağları, belirli dereceye kadar, etraftaki diğer dokulara zarar vermeden soğutarak , zarlarını eritip vücudun çöpçü hücreleri olan makrofajlar tarafından emilerek yok edilmesi esasına dayanan bir vücut biçimlendirilme yöntemidir. Yöntem kolay ve acısızdır. Yöntemde 45 dakika boyunca tedaviye devam edilirken, hasta bir yandan dinlenir. 45 dakikadan sona erdiğinde, cihaz işlemi durdurur ve hasta hemen normal hayatına geri dönebilir. Sonuçlar uygulamadan hemen sonra çok hafif olarak başlar ve en iyi sonuçlar 2 ila 4 ay sonrası alınır. Bu yöntem, yoğun ve kalıcı lokal yağ depolanmalarını azaltarak vücudu şekillendiren liposuction gibi çok agresif geleneksel tedavi yöntemlerinden çekinen kişiler için iyi bir alternatiftir. Ayrıca Liposuction sonrası nekahet döneminde görülen ağrılar, spazmlar, hematomlar, iş kayıpları ve hayat kalitesindeki düşüşler bu yöntemde görülmemektedir” dedi.
Uygulama ile üst ve alt karın bölgeleri, basenler, bel yan yağları, sırt bölgeleri ve iç bacaklarda çok başarılı sonuçların alındığını ifade eden Dr. Ertek, “Uygulanan 45 dakikalık uygulama esnasında, deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutulur. Uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine sebep olur. Apoptozis; yağ hücre fonksiyonları küçülmesi geri dönüşümsüz kaybı anlamına gelir. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içerisinde yağ tabakasında önemli bir miktarda incelme meydana gelmesini sağlar. Hamileler,18 yaşından küçükler, kriyobulinemi sorunu olanlar, paroksismal cold hemoglobinüri (soğukta beliren morluklar), raynaud sendromu olan kişiler uygulamadan uzak durmalılar. Bahsedilen hastalıklara sahip olmayan kişilere uygulandığında, herhangi bir yan etkisi gözlenmemiştir. Tedavi yerlerinde geçici morarma, hafif sertlik gibi durumlar nadirde olsa ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

ERZURUM

22 Ocak 2020 Çarşamba

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