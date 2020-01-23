Palandöken Belediyesi’nde düzenlenen Halk Günü Toplantısında Vatandaşlar, Uluslararası İdealkent ödülünden dolayı Başkan Muhammet Sunar’ı tebrik ettiler. Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik alanında Palandöken Belediyesi’nin uluslararası arenada layık görüldüğü ödülün kendilerini gururlandırdığını ifade eden Palandökenliler, teşekkürlerini dile getirdiler.

Yeni yılın ilk ''Halk Günü Toplantısı'' Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın başkanlığında Palandöken sakinlerinin katılımı ile gerçekleşti. İlçe halkı ile bire bir iletişim kurmak ve sorunlara yerinde, hızlı çözüm bulmak amacıyla her ay düzenli bir şekilde yapılan Halk Günü Toplantısı, Palandöken Belediyesi hizmet binasında düzenlendi. Toplantıda, başkan yardımcıları ve birim amirleri de hazır bulundu.

“HALK GÜNÜ TOPLANTILARI BİZİM İÇİN ENERJİ KAYNAĞI”

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sorunların tespiti ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması noktasında Halk günü toplantılarının önemine vurgu yaptı. Başkan Sunar, “Halk günü toplantıları bizim için enerji kaynağı. Burada yüklendiğimiz enerji ile ilçemize hizmet yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz halk günü toplantılarında iletilen sorunların birçoğu çözüme kavuştu. Bugünde oluşan yeni sorunları topladık ve çözüme kavuşturma noktasında vatandaşlarımızla birlikte bir yol haritası çizdik. Ben Palandökenli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Palandöken halkının refahı için ekibimle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN SUNAR’A TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Toplantıya katılan vatandaşlar da, Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından Paris’te UNESCO binasında düzenlenen törenle takdim edilen Uluslararası İdealkent ödülünden dolayı Başkan Sunar’ı tebrik ettiler. Vatandaşlar, “Belediyemizin uluslararası arenada ödüle layık görülmesi, bizleri gururlandırmıştır. Tebrik ve teşekkür ediyoruz.” Dediler.

ERZURUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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