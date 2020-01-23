AR-GE/Proje Pazarı ve Yarışması düzenlenecek

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20) ARGE/Proje Pazarı ve Yarışması etkinliği düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 56 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 2020’de projeler sunulacak ve yarışma sonuçları ilan edilecektir. Bölgede proje kültürünün ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.

ARGE/Proje Pazarı ve Yarışmasına https://dakaf.org/?page_id=2803 linkinden başvuru yapabileceği belirtildi.

ERZURUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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