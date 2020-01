İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hurda satışı ile ilgili iddialara cevap verdi; “Hainliğe karşı bir duruş gösteriyoruz”

Erzurum’un İspir İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Erzurum’da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

İspir’de Erzurum’dan gelen basın mensuplarını ağırlayan Başkanı Coşkun, 9 aylık Belediye Başkanlığı döneminde yapmış olduğu hizmetleri basın mensuplarına gezdirerek anlattı.

Yüz mahalle, 78 mezrası bulunan ve 130 yerleşim alanına sahip İspir’e 9 aylık zamanda çok sayıda hizmet götürdüklerini anlatan Başkan Coşkun, kendisine yönelik atılmaya çalışılan iftiralara da sert cevap verdi.

BİZ HURDA SATIŞI YAPMADIK, BİZİM YAPTIĞIMIZ TEMİZLİK

‘Hainliğe karşı bir duruş göstermeye çalışıyorum’ diyen Başkan Coşkun, sözde hurdalığın satışı ile ilgilide kendisine iftira edildiğini söyledi.

Coşkun, ‘Birilerinin amacı bizi yıpratmaktır. 'Çamur at tutmazsa bile izi kalır' babından hareket ediyor. Hurda satışı diye bir şey yoktur. Evet bir hurdalık vardı. Ama bu hurdalığın belediyede bir kaydı kuydu da yoktur. Benden önce hurdalık kayıt altına alınmamış. Bir envanteri bile yoktu. Hurdalığın bulunduğu alanı Panayır alanı yaymaya karar verdik ve projemizi yaparak yola koyulduk. Panayır alanında işe yarar bütün malzeme tasnif edilerek daha uygun yere istiflenmiş, çok cüzi hurda niteliğinde olan malzeme de hem atık mahiyetinde olan enkazın temizlenip kaldırılması hem de traktörlerin restorasyonu karşılığında teklif alınarak verilmiştir” dedi.

Tarihi İspir Panayırı organizasyonu ulusal anlamda çok büyük yer ettiğini dile getiren Başkan Coşkun, “45 gün gibi kısa sürede virane bir alanı büyük bir panayır alanına dönüştürdük. Ancak alanın temizlenmesi aşamasında belediyeye ait olan vasıfsız ve ekonomik değer taşımayan hurda ve belediyeye ait olmayan malzemelerin kaldırılması hususunu sözde ‘Hurda Satışı’ diye bilinçli olarak karşımıza getirilerek Panayır gölgede bırakmak isteniyor.

Panayır alanının ihalesiz yapıldığı iddia edilerek savcılığa şikayet edildik. Şikayet edenler arasında MHPli meclis üyeleri de var.

Hurda ile ilgili olarak akıbeti ve yeri belli olan traktör römorkları sürekli fotoğraflarda kullanılmasına rağmen Volvo marka araç ve Renault marka araç ile ilgili hiçbir görüntünün olmaması nasıl izah edilebilir bilmiyorum.

Eski yönetim döneminde elden çıkarılmış malzemeleri Hurda Komisyon Raporuna sokarak sorumlusu benmişim gibi basına yansıtmışlardır.

Biz kimseye hurda satmadık. Panayır alanında bulunan işe yarar bütün malzeme tasnif edilerek daha uygun yere alınmıştır. Bir kısım malzeme de muhtarlara dağıtılmıştır. Bir kısım malzemede belediyemiz tarafından yapılan işlerde kullanılmıştır. Tekrar ediyorum biz hurda satışı yapmadık, bizim yaptığımız temizlik” dedi.

BİRİLERİ BİZİ ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Başkan Coşkun göreve başladığının daha ikinci ayında meclis tarafından gensoru verilerek meclis kararı ile düşürülmek istendiğini belirterek, ‘İki aylık bir belediye başkanı düşürülecek kadar nasıl bir kanunsuz ve yanlış iş yapabilir ki. Burada art niyet ortaya çıkmaktadır. Bu tür hareketler ittifaka zarar veriyor.

Belediyemiz sürekli savcılığa şikayet edilerek çalışamaz hale getirilmek istenmektedir. Savcılıktaki iki dosyaya Aralık ayındaki Müfettiş Raporu doğrultusunda Valilik soruşturma izni vermemiştir. Aynı hainlik Encümen'de ve Plan Bütçe Komisyonunda 2020 yılına ait onayladıkları Bütçeyi Belediye Meclisinde ret etmişlerdir. Ret eden Meclis Üyelerinin burada amacı başkanı düşürmekti.’ diye konuştu.

BELEDİYEYİ ÖNCE KURUMSAL YAPIYA KAVUŞTURDUK

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, devraldıkları belediyeyi öncelikle kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını, sadece çay içilip, temizlik ve denetim yapan kurum halinden çıkararak, belediyenin vatandaşa daha iyi hizmet sunacak boyuta taşıdıklarını söyledi.

Belediyelerin sadece altyapı ve üstyapı yapan kurumlar olmadıklarına vurgu yapan Coşkun, şöyle devam etti.

TURİZMİ ÖMNEMSİYORUZ

‘Kırsal ve İç Turizme dayalı ciddi çalışmalar yaptık. Kaçkar Dağları’nın güney yamaçlarında yer alan Ayder Yaylası ve hinterlandı her türlü iklimsel olumsuzluklara rağmen yıl ortalaması bir milyon turist ağırlamaktadır. İspir merkezinden yaklaşık 240 km mesafedir yani zordur. Oysa ki; 18 km’lik bir yol ile Çamlıhemşin’in, Çamlıkaya’ya bağlanması coğrafi ve iklimsel açıdan Ayder’e oranla çok üst düzeyde olan Kaçkar Dağları’nın Çoruh Vadisi’ne bakan yamaçları yani İspir’in Karadenizle mesafesini 60 km’ye indirecektir. Bu durum turisttir, bu durum kazançtır, bu durum paradır, dolayısıyla bölgesel ve ulusal kalkınmadır. İspir Belediyesi olarak gerek Rize Valiliği gerek Erzurum Valiliği olmak üzere, Çamlıhemşin Belediyesi ve Kaymakamlığı ile yapmış olduğumuz çalışmalar nezdinde Mart ayında İspir Belediyesi öncülüğünde 18 km’lik bağlantı yolu yapılacak ve tarihi İspir Panayırına yetiştirilecektir.

TARİHİ İSPİR PANAYIRI ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK

Yedi Asırlık Tarihi Miras İspir Panayırı (DERİ); 45 gün içerisinde inşa edilen Doğu Anadolu’nun en görkemli organizasyon platosunda Ulusal ve Uluslararası katılımla gerçekleşip 10 günlük süreçte yaklaşık 50 bin kişiyi misafir etmiştir.

2020 yılı içerisinde Çoruh Nehrinde yapılan tahkimat ve düzenlemeler ile 10 ülkeden katılımcılarla yaklaşık 100 bin kişi hedeflenmektedir. 30 gün sürecek olan organizasyonda Ulusal ve Uluslararası kimlikli Sanatçı, Sanat grupları, Avrasya iş adamları formu, TURSAB Çalıştayı, 4. Plastik Sanatlar Çalıştayı, Çoruh Su Sporları, Boğa güreşleri, Rahvan at yarışları, OfRoad Türkiye şampiyonası Kuzeydoğu ayağı gibi çok sayıda etkinliklere ev sahipliği edilecektir’

TERMAL ÇALIŞMALARI HEYECANLANDIRIYOR

Başkan Coşkun, ilçede termal su çalışması yapıldığını, suyun bulunması halinde bir yandan yayla turizmi ile bir yandan da termal turizmi ile İspir’in kaderinin değişeceğini belirtti.

Başkan Coşku, sözlerini şöyle tamamladı: ‘Şuan sondajı devam eden Çoruh Nehri kıyısında İlçe merkezine 13 km mesafede olan Termal su çalışmalarımız devam etmektedir.

Medeniyet taş ve sudan neşet eder. Taşın ve suyun memleketi olan ilçemizde 450 mt uzunluğunda taştan tarih sokağı inşa edilmiştir.

Yüksekokul öğrencilerinin İspire mensubiyetini güçlendirmek amaçlı çalışmalar önceliklidir. Öğrencilerimizi halkımızla kaynaştırmak amaçlı 250 m2 otağı çadır inşa edip hizmete sunulmuştur.

Doğu Anadolu’nun dolayısıyla Erzurum’un Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak adlandırılan İspir Belediyesi öncülüğünde kadınlarımızca kuruluşu geçekleştirilen ilk kadın kooperatifi kurulmuş ve kooperatifler fuarına özel davet almıştır.

Kocaeli, Ankara, Bursa ve İstanbul’da Erzurum tanıtım günlerine katılım sağlayarak ilçemizin tanıtımını yaptık.

Türkiye’de ki mevcut tüm belediyeler içerisinde şirket personeli işçilerine yüzde 50 zam veren belediye olma onurunu taşıyoruz.

Tüm mahallerimizin ihtiyacı olan parke taşı yaklaşık olarak 250.000 m2’dir. İnşallah kendi tesisimizi kuracak ve kendi personelimiz ile bu hizmet yapılacaktır.

SporToto teşkilatımızın sponsorluğunda Doğu Anadolu’nun en büyük yüzme havuzu ve spor merkezini panayır alanının yanına inşa edilecektir.

80 mahallemizde yol bakım onarım çalışmaları yaptık, 40 mahallemizde yeni yol açtık, 70 mahallemizde arazi ve yayla yollarının bakım onarım çalışmalarını yaptık. 60 mahallemizde tıkanan su kanallarını iş makinelerimizle açtık, ekilebilir alanları suyla buluşturduk. 40 mahallemizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte mahalle, arazi ve yayla yollarının bakım onarım çalışmalarını yaptık. 5 mahallemizde hayvan barınaklarına yardım ve destek sağladık 6 mahallemizde mahalleler arası bağlantı yollarının bakım onarım çalışmalarını yaptık

SOSYAL VE KÜLTÜTEL ETKİNLİKLER

Ramazanda iftar sofraları düzenledik, Çamlıkaya 4. Boğa Güreşleri’ne destek sağladık,

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlerimiz için konser programı düzenledik, Kocaeli, Ankara Bursa ve İstanbul Erzurum günlerine katılarak ilçemizin tarihi, kültürü ve yöresel ürünlerini tanıttık. 15 Temmuz Anma Programının düzenlenmesinde gerekli desteği sağladık. Anneler gününe özel konser düzenledik.

Eski Panayır Meydanı’nda Geleneksel 11. İspir Boğa Güreşleri festivalini yaptık. Geleneksel Duruköy Garapuğar Şenliği’ne destek sağladık

Ramazan etkinlikleri kapsamında yöresel sanatçılarımızın sahne aldığı konser etkinlikleri düzenledik. 23 Nisan Bayramı etkinlikleri kapsamında uluslararası alanda ün kazanmış, kendi branşlarında şampiyon olan sokak sihirbazlarını ve birbirinden renkli gösteriler sergileyen sporcu ve animatörleri ilçemizin çocukları ile buluşturduk. Tarihi Uluslararası İspir Panayırı’nın yerini değiştirdik; yeni panayır alanını 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Türki Cumhuriyetleri’ni ve diğer ülkeleri davet ettik. Gürcistan’dan, İran Tebriz’den temsilcilerin de katılımıyla 10 gün süren ulusal konserler ve çeşitli etkinlikler düzenledik, panayırımızı tekrar ulusal alanda tanınır hale getirdik

TANITIM ÇALIŞMALARI

Elmalı Mağarası ile ilgili tanıtım çalışmaları gerçekleştirdik. Yedigöller, Sırakonaklar, İspir Kalesi İDOS ve İspir merkezinde görüntü kayıtları alarak tanıtım filmleri hazırladık, ilçemizi ulusal alanda tanıttık.İlçemizde turizmin canlanması ve ekonomimize katkı sağlaması amacıyla Çamlıkaya Çamlıhemşin arası bağlantı yolu açılması için girişimlerde bulunduk.’

