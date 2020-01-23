ABB’den gazetecilere indirim jesti

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şubesi ile birbirinden ünlü giyim markalarını bünyesinde barındıran Gencallar’la indirim protokolü imzalandı.

ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır ile Gencallar Halkla İlişkiler Yöneticisi Emelcan Pehlivan’ın imza koyduğu protokolle Erzurum’daki gazeteciler bundan böyle Gencallar’dan hem indirimli ve hem de taksitli alışveriş yapma imkânı bulmuş olacaklar. MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Gencallar, Anadolu Basın Birliği Erzurum Şubesi ile imzalanan protokolle gazetecilere özel sürpriz indirimler ve avantajlar da sunacak. ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye’nin sayılı ve tanınmış markalarını Erzurum’la buluşturan Gencallar ile imzaladıkları indirim protokolünün hayırlıuğurlu olması dileklerinde bulundu.

İsme Özel Avantaj Kart

İmzaladıkları protokol kapsamında Erzurum’daki gazetecilere isimlerine özel olarak hazırlanmış avantaj kart hediye ettiklerini belirten Mehmet Musa Çakır, “Meslektaşlarımız tıpkı kredi kartı gibi üzerlerinde taşıyabilecekleri isimlerine özel bu manyetik kartı Gencallar’da sisteme okutmak suretiyle özel indirimlerden faydalanabilecek. Bu kart gazetece arkadaşlarımızın aynı zamanda taksitli alışveriş yapabilmelerine de olanak sağlayacak” dedi.

Çakır: Fayda Üretme Peşindeyiz

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şubesi olarak; meslek mensuplarının sürekli yanlarında olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Çakır, “Gazeteci arkadaşlarımızın mesleki açıdan karşı karşıya kaldıkları sorunları çözüme kavuşturmanın yanı sıra benzer sosyal adımlar da atarak meslektaşlarımıza fayda üretmeye ve yararlı olmaya çalışıyoruz. Gencallar’la imzaladığımız protokol de, gazeteci arkadaşlarımızın kısmi de olsa fayda sağlayabilecek bir çalışma oldu. Bu vesileyle Gencallar gibi kurumsal bir şirkete gösterdikleri yakın ilgi ve sergiledikleri işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ERZURUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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