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Vali Memiş: “Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, muhtarlarla yaptığı toplantılara devam ediyor. Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya gelen Vali Okay Memiş, "Ben daha çok çaycının, çöpçünün ve çobanın yanındayım. Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim" dedi.

Vali Memiş: “Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim”

Erzurum Valisi Okay Memiş, muhtarlarla yaptığı toplantılara devam ediyor. Karayazı ve Karaçoban ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya gelen Vali Okay Memiş, “Ben daha çok çaycının, çöpçünün ve çobanın yanındayım. Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim” dedi.
2020 yılına muhtar toplantıları ile başlayan ve bu kapsamda ilk olarak İspir ve Pazaryolu’na giden Vali Memiş, muhtar toplantılarına Karayazı ile Karaçoban’da devam etti. İlk olarak Karayazı ilçesinde Kız İmam Hatip Lisesi konferans salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Memiş, buradaki toplantının ardından Karaçoban’a geçti. Karaçoban’da yapılan toplantı öncesi kısa bir açıklamada bulunan Vali Memiş, devleti temsil eden kişiler olarak tüm vatandaşlara eşit mesafede olduklarını belirtti.
Tüm vatandaşların kamu kaynağından faydalanması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Vali Memiş, “ Ben daha çok çaycının, çöpçünün ve çobanın yanındayım. Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim. Devlet olarak daha çok onların yanındayız. Kimseyi aç veya açıkta bırakmak istemiyoruz. Bu zengin vatandaşlarımızın karşısında olduğumuz anlamına gelmesin. Ama bizler daha çok bu vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.
“İşini doğru yapan, ahlaklı, namuslu, adil insanlarımızın emrindeyiz” diyen Vali Memiş, “Vatanın bölünmez bütünlüğü ile ilgili farklı düşüncede olan insanların ise karşısındayız” dedi.
Bölgede tek terör unsuru kalmayana dek operasyonlara devam edeceklerine dikkat çeken Vali Memiş, “Bu bölgede terörist varsa teslim olsunlar, olmazlarsa bertaraf olacaklar. Polisimiz, Jandarmamız 724 görevinin başında ve teröristlere göz açtırmamakta. Polisimiz, Jandarmamız devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımıza iyi davranacak. Bununla birlikte bu üniformayı taşıyan ve bu üniformayı taşıdığı için şehit olan kardeşlerimize de hepimiz özenli olmak durumundayız. İnsan polisi veya jandarmayı gördüğünde rahatsız olur mu? Bundan kanun kaçakları ve bölücü unsurlar rahatsız olur” İfadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyen ve muhtarlara tek tek söz hakkı veren Vali Memiş, onların isteklerini not ederek sorunların en kısa zamanda çözülmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.
Vali Memiş’e ilçe ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve kurum müdürleri eşlik etti.

ERZURUM

23 Ocak 2020 Perşembe

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