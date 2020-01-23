Oltan kupada gol krallığına yürüyor BB Erzurumspor’un kupa golcüsü Oltan

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

BB Erzurumspor’un forvet oyuncusu Oltan Karakullukçu kupada attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Karakullukçu, oynadığı 5 maçta rakip filelere gönderdiği 7 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda gol krallığına yürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son 16 turunda Beşiktaş’ı eleyerek Türkiye Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Mavibeyazlı ekipte en dikkat çekici performansı ise Beşiktaş’a 2 maçta 3 gol atan ve kupada toplam 7 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturan 28 yaşındaki Oltan Karakullukçu oldu.

Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin ağırlıklı olarak kupa maçlarında görev verdiği Oltan, bu sezon mavibeyazlı forma ile çıktığı 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında birisi penaltıdan olmak üzere toplam 7 gol kaydetti. Karakullukçu, Türkiye Kupası 3. tur maçında Edirnespor’a 2, 4. turda Bodrumspor’a 2 ve son 16 turunda Beşiktaş’a 2 maçta 3 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gol krallığına emin adımlarla yürüyen 28 yaşındaki santrfor, TFF 1 Lig’de ise çıktığı 9 maçta 1 gol atabildi.

ERZURUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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