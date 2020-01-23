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Burun estetiği operasyonlarında iyileşme sürecine dikkat

İHA

Op.Dr. İbrahim Akın, burun estetiği operasyonunda iyileşme sürecine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Burun estetiği operasyonlarında iyileşme sürecine dikkat

Op.Dr. İbrahim Akın, burun estetiği operasyonunda iyileşme sürecine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İbrahim Akın, “Günümüzde çok sık gerçekleştirilen estetik ameliyatlardan olan Rinoplasti operasyonlarında ameliyat sonrası süreç hastalar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Rinoplasti ülkemizde en sık yapılan estetik uygulamaların başında gelmektedir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ve insanlarda resimlerde daha güzel görünme beklentisi günümüzde bu operasyona ihtiyacı arttırmaktadır. Rinoplasti operasyonları ameliyat öncesi ve sonrası dönemle beraber değerlendirilmesi gereken ve artık günümüzde psikocerrahi olarak isimlendirilen bir operasyondur. Hastaları ameliyat öncesi ve sonrası beklenilen sürece psikolojik olarak hazır hale getirmek büyük önem arz etmektedir ve bunun başarılı bir şekilde yapılması hastanın operasyon sonrası memnuniyeti direk olarak etkilemektedir” dedi.
Öncelikle bu ameliyatı olmak isteyen hastalarda ameliyat sonrası dönemle alakalı gerek çevresinden gerekse internetten edindiği bilgi kirliliklerini düzeltmenin gerekli olduğunu ifade eden Op.Dr. Akın, “Bu yanlış veya eksik bilgiler hastalarda gereksiz bir korkuya sebep olmakta operasyona hazırlık sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu aşama tamamlandıktan sonra operasyon sonrası süreçte beklenilenler hastaya açık şekilde anlatılmalıdır. Ameliyat öncesi hastaların en sık merak ettiği konuların başında gelmektedir. Ödem ve şişlik bu operasyonda bizim yaptıklarımıza vücudun verdiği yanıttır. Bunun hiç olmaması imkansızdır. Fakat cerrahın tecrübesi ve uygun cerrahi yöntemlerle bu oran minimalize edilebilmektedir. Bunun yanında bazı hastalar yapısal olarak morarma ve şişmeye daha eğilimlidir. Bu durumun beklenilen olaylardan olduğu hastaya iyice anlatılmalıdır. Hastaların çoğu bu operasyonda tampon, morarma, ağrı gibi durumlardan korksa da ödem sürecinin bu operasyonda hasta için en zor aşama olduğunu düşünmekteyim. Çünkü ödemin geçmesi burnun şeklinin oturması zamana yayılan ve sabır gerektiren bir olaydır. Hastaların birçoğu ameliyat sonrası istenilen burun şekli için beklemesi gerektiğini bilmesine rağmen biran önce hayalindeki buruna kavuşmak istemekte buda hastalarda çeşitli sıkıntılara sebep olabilmektedir. Ödemin geçmesi burun şeklinin oturması 612 ay arasında değişmekle beraber kalın ciltli hastalarda bu süre biraz daha uzayabilmektedir. Bu sürece karşı sabır göstermeyecek hastaların bu operasyonu olmasını önermiyorum. Aksi halde hem kendilerinin hem de hekimlerinin bu süreçte yıpranacağı gerçeği kaçınılmazdır. Bu başlığın dışında hastaların iyileşme sürecinde burnuna darbe almaktan kaçınması yapılan müdahaleye göre değişmekle beraber ortalama 2 ay gözlük kullanılmaması, 1 ay boyunca denize ve havuza girilmemesi, burun bakımını hekimin önerdiği şekilde titizlikle yapması ve ön önemlisi kontrollerini aksatmamasını da önermekteyiz” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

23 Ocak 2020 Perşembe

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