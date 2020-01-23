Aşkale’de aile ve çocuk eğitimi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan Aile Eğitimi programı Aşkale'de gerçekleşti.

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Aşkale Halk Eğitim Merkezinde organize ettiği programa ilçe belediye çalışanları yanı sıra halk eğitim merkezindeki kursiyerlerde iştirak etti.

ASDEF Uzmanı Özlem Nezor slayt eşliğindeki sunumu ile Aile ve Çocuk ile alakalı bilgiler verdi. Nezor katılımcılara hitaben yaptığı açıklamalarında, ''Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar çocuğun eğitimine ne kadar erken katılırlarsa çocuğun kazanımları da o oranda artacaktır. Anne babaların eğitime katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı da sağlayarak kazanılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesinde ve eğitimde sürekliliğin sağlanması sonucunda başarının artmasında etkilidir. Aile eğitim etkinlikleri; çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, davranış yönetimi, iletişim, beslenme, ruh sağlığı gibi konularda ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik sistemli ve planlı çalışmalardır. Aile eğitimlerinden olumlu sonuçlar elde edebilmek için eğitimlerin etkili bir şekilde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.''dedi.

ERZURUM 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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