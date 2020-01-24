Endopeel cilt için fark oluşturuyor

Opr. Dr. Arif Eroğlu, yüz aşağı inmeye başlayıp çene kontürü bozulduğunda ilk tercihin Endopeel olması gerektiğini söyledi.

Yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Orta ve alt yüz liftingi için önlem alınması önemli. Zamanla ilerleyen elastikiyet azalması ve kolajen kaybından dolayı yanaklardaki yağ yastıkçıklarının sarkarak çene kontürünü bozar ve yüzü yuvarlak, şekilsiz gösterir. Endopeel’in temel etkileri: Kaslarda lifting, ciltte sıkılaşma, ciltte derin temizleme, ciltte nemlenme, gözeneklerde sıkılaşma. Ham maddesi yer fıstığından elde edilen karbolik asit türevi olan Endopeel tamamen doğal orijinlidir, enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırarak lifting sağlamaktadır. Uygulama son derece pratik ve hızlıdır” dedi.

Endopeel’in dolgu etkisinin olmadığını ifade eden Op.Dr. Eroğlu, “Endopeel etkisi 810 ay sürer. Genellikle 2 botoksta 1 kez yapılır. Endopeel mimikleri durdurmaz, ifadeyi bozmaz, asimetri yapmaz. Endopeel’in 3 temel etkisi vardır: Endopeel kaslarda lifting yapar. Ameliyatsız yüz germe’ ve kalça kaldırma’ etkisi anında ortaya çıkar. Endopeel, elastin kolajens timülasyonu yapar, cildi nemlendirir, parlatır ve gençleştirir. Endopeel, dahili bir peeligdir; içten dışa hücre yenileme etkisiyle cildin lekelerini siler. Yeni leke oluşumunu da önleyerek cildi korur. Endopeel, son yıllarda Avrupa ve Amerika’da kullanımı gittikçe artan yüz ve popo öncelikli olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerine güvenle uygulanan kas kaynaklı sarkmaları azaltıcı bir kas liftingi yöntemidir. Endopeel’in lifting yanında cildi içten dışa peeling yaparak yenileyip parlatır ve nem miktarını da arttırarak parlaklık verir. Endopeel'in hem cilt sarkmalarını toparlar hem de cildi gererek ince kırışıklıkları yok eder. Botoks yaptıran hasta gurubunda ‘ameliyatsız yüz germe’ için en sık yapılan uygulama Endopeel’dir. Endopeel'in içten dışa peeling yaparak cilt temizleme ve yenileme etkisinin çene kontürünü çıkarma ve nazolabialkatlantıları açma etkisiyle birleşince hayal edilen genç ve dinç ifade kolaylıkla yakalanır. Endopeel’in ciltteki gözenekleri daraltma etkisiyle temiz, duru adeta saydamlaşmış bir cilt dokusu elde edilir. Endopeel cilt dokusunu yenileyerek ışıltı verir, nemlilik oranını arttırır; lifting etkisi ile yanakları, ağız kenarlarını yukarı çekerek ciltte sıkılık ve gerginlik sağlar” diye konuştu.

Özellikle yaz öncesi son zamanlarda çok moda olan 'Brezilya Poposu' yapmak için Endopeel'in kalça kaslarını sıkılaştırarak ve toparladığını, kalçaların yuvarlak ve sert görünmesini sağladığını belirten Op.Dr. Eroğlu, bu kas liftingi etkisinden dolayı popo kaldırmak için sık yapılan uygulamalar arasında yer aldığını söyledi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Endopeel’in kasta yakıcı veya ağrı verici etkisi olmadığını, uygulamanın daha konforlu olması için lokal anestezik kremlerin fazlasıyla yeterli olduğunu, toplam işlem süresi ancak 1015 dakika civarında olduğunu ifade etti.

ERZURUM 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:56

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