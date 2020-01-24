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Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü

DHA

ERZURUM´da, soğuk havada sokakta hareketsiz köpeği fark eden Göktuğ Ulusu, hayvanı sıcak bir yere aldıktan sonra kalp masajı yaparak yaşama dönmesini sağladı.

ERZURUM´da, soğuk havada sokakta hareketsiz köpeği fark eden Göktuğ Ulusu, hayvanı sıcak bir yere aldıktan sonra kalp masajı yaparak yaşama dönmesini sağladı.
Şükrü Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Göktuğ Ulusu ile Kemal Namık Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir lokantada yemek yedi. Hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu saatlerde, yemek sonrasında dükkandan çıkan iki genç, kapının önünde hareketsiz yatan köpeği fark etti. Soğuktan kaskatı olan köpeği içeri alarak, kalorifer peteğinin yanında ısınmasını sağlayan Göktuğ Ulusu, hayvanın nefes almadığını fark etmesi üzerine kalp masajı yapmaya başladı. Sıcak bir yere alınan ve kalp masajı yapılan köpek kendine gelmesinin ardından, iki arkadaş tarafından koruma altına alındı. 

ERZURUM

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
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