Baba olmak için erkeğin biyolojik saati var mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baba olmak için erkeğin biyolojik saati var mı?

İHA

Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, erkeklerin de yaşlanmayla birlikte üreme fonksiyonlarında zamanla azalma meydana geldiğini söyledi.

Baba olmak için erkeğin biyolojik saati var mı?

Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, erkeklerin de yaşlanmayla birlikte üreme fonksiyonlarında zamanla azalma meydana geldiğini söyledi.
Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu, “40 yaşın üzerinde çocuk sahibi olmak ileri yaşta baba olmak demek. Yurtdışında sperm bankaları, sperm donasyonu için 50 yaşın üzerinde erkeklerden kabul etmemeleri de erkeklerin sperm kalitesinin ileri yaşta inişe geçmesinden kaynaklanıyor. Kadınlardaki menapoz gibi olmasa da erkeklerin de yaşlanmayla birlikte üreme fonksiyonlarında zamanla azalma ve sperm kalitesinde bozulmalar olmaktadır” dedi.
Doç.Dr. Bakırcıoğlu, erkeklerde zaman içerisinde yaşlanmalarında fonksiyonel olarak oluşan değişiklikleri şöyle sıraladı:
“Testosteron seviyeleri 40 yaşının üzerinde yılda yüzde 1 azalır (hipogonadizm), sperm üretimi kısmen aynı düzeyde devam edebilir, sperm hareketliliği yıllar içerisinde azalır, ejakülat volümü azalır, sperm DNA hasarı, yaşlanmayla birlikte hızla artış gösterir. Bu değişimlerin dışında sertleşme sorununun yaşla ortaya çıkması, kadın yaşının ilerlemesi ile doğurganlığın azalması cinsel birleşme sıklığının azalması gibi diğer faktörlerinde etkileri nedeniyle erkekte tam olarak yaşlanmanın çocuk sahibi olma üzerindeki etkisini anlamak zorlaşmaktadır. Normal bir erkekte her kalp atışı ile 1000 spermin üretildiği hesaplanmıştır, bu yoğun sperm üretimindeki kalite kontrolü yaşlanmayla birlikte zorlanmaya başlar. Sperm kromozomal anormallikleri artmaya başlar özellikle seks kromozom X ve Y kromozom anomalilerinin artışı görülür (Çocuklarda XXY Klinefelter sendromu veya XYY sendromu görülme sıklığı artar), tek gen hastalıklarında artış görülür. Bu hastalıklar nadir görülen ancak çocuklarda ağır doğumsal hastalıklara yol açabilir.”
Döllenme geçekleştiği durumlarda, erkek yaşı gebelikle ilgili bazı neticelere yol açtığını ifade eden Doç.Dr. Bakırcıoğlu, “50 yaşının altındaki erkeklere göre oranla iki kat fazla düşük oranı, 32 haftanın altında erken doğum olasılığı ve çocuk ölümlerinde genç erkek eşlere göre 2 kat artış, döllenme ve gebeliğin oluşması gerçekleşse bile sağlıklı olarak gebeliğin devamı açısından ileri erkek yaşı gebelikleri olumsuz yönde etkilemektedir. İleri erkek yaşının tek gen hastalıklarının çocuklarda görülme sıklığını arttırması gibi, bazı kompleks genetik bozuklukların ve doğumsal hastalıkların riskinin ileri erkek yaşı ile yüzde 20 oranında arttığı bilinmektedir. Daha önemlisi son yıllarda yapılan çalışmalar ileri yaşta baba olanların çocuklarında büyüme çağında ve ileri yaşlarda bazı kognitif (bilişsel) bozuklukların örneğin şizofreni (5 kat), otizm (4 kat), bipolar bozuklukların (2 kat) ve dikkat eksikliğinin arttığını göstermiştir. Tabi ki 40 yaşına ulaşmadan çocuk sahibi olmak için daha istekli olunmalı. Erkeklerinde biyolojik saatinin olduğunu bilmeli ve 40’lı yaşları beklemeden çocuk sahibi olmayı önermeliyiz. Her ne kadar genel olarak risk çok yüksek değilse de genç erkeklerle kıyaslandığında bu riskin çok arttığı ortadadır. Günümüzde erkeklerde yaşla birlikte sperm kalitesinde bu hastalıklara yol açacak durumları önceden anlayabileceğimiz testler bulunmamaktadır. İleri erkek yaşında gebelik oluşan ve endişeleri olan çiftler için bir tavsiye gebelik takiplerinde riskli gebelik takibi gibi hareket edilerek anne adayının hamilelik taliplerini düzenli yaptırması ve gerektiği durumlarda genetik testlerin yapılması olacaktır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversitesi yeni yıla, 30 programın akreditasyon başvurusuyla başladı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeni yıla, 30 programın ...
Besinlere değer katan pişirme yöntemleri
YEREL HABERLER Besinlere değer katan pişirme yöntemleri
Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü
YEREL HABERLER Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile ...
Zerrin Kara saç ekiminde öncü bir isim oldu
YEREL HABERLER Zerrin Kara saç ekiminde öncü bir isim oldu
Atatürk Üniversitesi’nde Bisiklet Politikaları ve Uygulamaları Çalıştayı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde Bisiklet Politikaları ve ...
Obezitenin kalıcı çözümü hayat tarzınızın değişmesiyle olur
YEREL HABERLER Obezitenin kalıcı çözümü hayat tarzınızın ...
Endopeel cilt için fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Endopeel cilt için fark oluşturuyor
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu
Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, dondu
YEREL HABERLER Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, dondu
Aşkale’de aile ve çocuk eğitimi
YEREL HABERLER Aşkale’de aile ve çocuk eğitimi
Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği
Aziziyeli çocuklar geleceğe kayıyor Kayak öğrenip tatil yaptılar
YEREL HABERLER Aziziyeli çocuklar geleceğe kayıyor Kayak öğrenip ...
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
Çocuğu kırmak ve üzmek farklı şeylerdir
YEREL HABERLER Çocuğu kırmak ve üzmek farklı şeylerdir
Göz çevresinde yeni nesil estetik
YEREL HABERLER Göz çevresinde yeni nesil estetik
Burun estetiği operasyonlarında iyileşme sürecine dikkat
YEREL HABERLER Burun estetiği operasyonlarında iyileşme sürecine ...
Aydemir: ‘Erzurumspor’un hakkı Süper Ligdir’ Aydemir: ‘Birlik ruhuyla aşamayacağımız zorluk yok’ Aydemir’den SMMMO Buluşması
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Erzurumspor’un hakkı Süper Ligdir’ Aydemir: ...
DAP bölgesi kalkınma ajanslarıyla işbirliği toplantısı
YEREL HABERLER DAP bölgesi kalkınma ajanslarıyla işbirliği ...
Ameliyatsız gençleşmenin sırrı; iple yüz germe
YEREL HABERLER Ameliyatsız gençleşmenin sırrı; iple yüz germe
Oltan kupada gol krallığına yürüyor BB Erzurumspor’un kupa golcüsü Oltan
YEREL HABERLER Oltan kupada gol krallığına yürüyor BB Erzurumspor’un ...
Vali Memiş: “Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim”
ABB’den gazetecilere indirim jesti
YEREL HABERLER ABB’den gazetecilere indirim jesti
Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirildi
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı Dr. ...
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hurda satışı ile ilgili iddialara cevap verdi; “Hainliğe karşı bir duruş gösteriyoruz”
YEREL HABERLER İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, hurda satışı ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X