Atatürk Üniversitesi yeni yıla, 30 programın akreditasyon başvurusuyla başladı

Atatürk Üniversitesi, akreditasyon çalışmalarını başlatan programların özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonucunda 2020 Ocak ayını, 30 programın akreditasyon başvurusuyla tamamlamayı planlıyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından “Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi ve Akreditasyonda Kullanımı” konulu bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce başkanlığında Önlisans ve Lisans Eğitimi Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz’ın sunumu eşliğinde başlayan toplantıya; akreditasyon çalışmalarını başlatan programların bağlı olduğu fakültelerin dekanları, dekan yardımcıları ve programların değerlendirme üyeleri katıldı.

Toplantıda, Önlisans ve Lisans Eğitimi Koordinatörlüğünün üniversitemizde eğitim kalitesini artırmak için bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler ve üniversitemizdeki akreditasyon çalışmalarında gelinen noktaya dair bilgiler paylaşıldı. Üniversitemizde akreditasyon çalışmalarını başlatan programların özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonucu 2020 Ocak ayı içinde 30 programın akreditasyon başvurusu yapacağı söylendi.

Toplantıda katılımcılara seslenen Prof. Dr. Bilal Yılmaz, Üniversite Yönetim Bilgi Sisteminin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulduğunu, Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin katkıları ile üniversitemizde uygulamaya girdiğini anlattı. Yılmaz, sistemin online olarak hizmet veren bir program değerlendirme portalı olduğunu ve program içerisindeki öğretim üyelerinden oluşan özdeğerlendirme takımı yardımı ile programa ait bilgilerin dijital ortamda değerlendirilmesinin yapılabildiğini açıkladı.

İlk etapta 50 programın belirlenen akreditasyon ölçütlerine vereceği cevapların kanıtları ile sisteme yükleneceğini, daha sonra akreditasyon kurulları henüz olmayan programlarında bu ölçütlere göre çalışma yapacağını ve sisteme kanıtları ile birlikte raporlarını gireceğini, preakreditasyonun koordinatörlük tarafından yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, sistem üniversitemiz programlarında uygulamaya girdikten sonra eğitim kalitesi göstergelerinin portala yükleneceğini ve programların kalite göstergelerine vereceği nitel ve nicel verilerle programların kalite süreçlerinin dijital ortamda görülebileceğini ve bilgilendirme toplantılarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

ERZURUM 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:56

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