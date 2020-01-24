Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Ardahan’ın Göle ilçesinde halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Zakir Bayrak (28), memleketi Erzurum’un Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Memuru Zakir Bayrak, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekar olan polis memuru Bayrak'ın cenazesi Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından dün memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi. Polis korteji eşliğinde Erzurum'a getirilen Zakir Bayrak'ın cenazesi Oltu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bugün hastane morgundan alınan Bayrak'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Al yıldızlı bayrağa sarılı polis memurunun cenazesi, daha sonra Aslanpaşa Camisi'ne getirildi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Göle Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları, çok sayıda meslektaşı ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Zakir Bayrak'ın naaşı, tören mangasıyla cenaze aracına konuldu.

LemanMetin Bayrak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Zakir Bayrak'ın cenazesi gözyaşları arasında Cankurtaran Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ERZURUM 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.