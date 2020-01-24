Yerli probiyotikler tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yerli probiyotikler tanıtıldı

İHA

Yerli probiyotikler tanıtıldı

Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında üretilen yerli ve milli probiyotiklerin patent ve tescil başvuruları yapıldı.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş öncülüğünde, Dr. Kağan Tolga Cinisli, doktora öğrencisi Merve Şenol Kotan ve yüksek lisans öğrencileri Sevda Uçar ile Emre Canca’dan oluşan bilim ekibi, yaptıkları çalışmaların detaylarını paylaşmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Tüketildiklerinde insan sağlığı üzerinde olumlu etki bıraktıkları tespit edilen Probiotiklerin bu doğrultuda bazı hastalıkları düzenleyici olarak reçete edilebildiklerini belirten Prof. Dr. Neslihan Dikbaş, gıda takviyesi olarak kullanılan bu ürünlerin genellikle ithal edildiğini, kendilerinin de ülke çıkarlarına hizmet etmek amacıyla bu yola çıktıklarını ve nihayetinde yerli ve milli Probiyotik ürettiklerini belirtti.
Probiyotiklerin; tamamen doğal kaynaklardan izole edilen faydalı mikroorganizmalar olduklarını aktaran Dikbaş, sindirim sistemi düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kalp hastalıkları ve ishal gibi birçok problemlere karşı olumlu etkiler gösterdiğini vurguladı.
Probiyotiklerin ilaç olmadığını ancak gıda takviyesi olarak kullanıldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Dikbaş, “Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji laboratuvarında üretilen bu probiyotikler için patent ve tescil başvurusunda bulunduk. Ticari ürün olarak piyasaya arzı için birçok formülasyonlar geliştirildi. Ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığındaki onay işlemlerine başlandı. İnsanlar için gıda takviyesi tablet, kozmetik sektöründe akne giderici krem, tarım sektöründe de arılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem katkı maddesi olarak 5 farklı ürünün tanıtımını yakında yapacağız. Bu vesileyle desteğini her zaman hissettiğimiz ve motivasyonumuzu sürekli diri tutan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
“Yerli üretime destek vermeye devam edeceğiz”
Yerli üretime katkı sağlamak ve doğal takviye edici gıdaların öneminin vurgulanması açısından bu ve benzeri çalışmaların oldukça önemsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak yakın zamanda yerli ilaç hamlesini gerçekleştirdiklerini ve bu sayede hem akademik bilgiyi ürüne dönüştürdüklerini hem de toplumsal katkı misyonuna uygun bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türk ilaç sanayisinde başlatılan yerli ve milli ilaç üretim hamlesinin mevyelerini vermeye başladığını ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak bu hamleye uygun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve geri dönüşlerini çok kısa bir zaman diliminde aldıklarını dile getirdi.
Patent ile tescil işlemlerine başlanan Probiyotiklere üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Rektör Çomaklı, bu yararlı mikroorganizmaların seri üretimleri ve satışlarının yapılabilmesi için fabrikasyon altyapısı kurarak yerli üretime destek verilmesi arzusu içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

ERZURUM

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karın zirvesinde kamp hayran bıraktı
YEREL HABERLER Karın zirvesinde kamp hayran bıraktı
Devlet korumasındaki çocuklara tatil sürprizi
YEREL HABERLER Devlet korumasındaki çocuklara tatil sürprizi
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru, ...
Futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru son ...
YENİDEN// Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüler
YEREL HABERLER YENİDEN// Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile ...
Antiaging deyince aklınıza güzellik mi geliyor?
YEREL HABERLER Antiaging deyince aklınıza güzellik mi geliyor?
Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ...
Doru ve Dostlarının Maceraları Forum Erzurum’da çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Doru ve Dostlarının Maceraları Forum Erzurum’da ...
Atatürk Üniversitesi yeni yıla, 30 programın akreditasyon başvurusuyla başladı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeni yıla, 30 programın ...
Besinlere değer katan pişirme yöntemleri
YEREL HABERLER Besinlere değer katan pişirme yöntemleri
Baba olmak için erkeğin biyolojik saati var mı?
YEREL HABERLER Baba olmak için erkeğin biyolojik saati var mı?
Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü
YEREL HABERLER Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile ...
Zerrin Kara saç ekiminde öncü bir isim oldu
YEREL HABERLER Zerrin Kara saç ekiminde öncü bir isim oldu
Atatürk Üniversitesi’nde Bisiklet Politikaları ve Uygulamaları Çalıştayı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde Bisiklet Politikaları ve ...
Obezitenin kalıcı çözümü hayat tarzınızın değişmesiyle olur
YEREL HABERLER Obezitenin kalıcı çözümü hayat tarzınızın ...
Endopeel cilt için fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Endopeel cilt için fark oluşturuyor
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu
Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, dondu
YEREL HABERLER Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh, dondu
Aşkale’de aile ve çocuk eğitimi
YEREL HABERLER Aşkale’de aile ve çocuk eğitimi
Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum yılın en büyük kış sporu etkinliği
Aziziyeli çocuklar geleceğe kayıyor Kayak öğrenip tatil yaptılar
YEREL HABERLER Aziziyeli çocuklar geleceğe kayıyor Kayak öğrenip ...
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
Çocuğu kırmak ve üzmek farklı şeylerdir
YEREL HABERLER Çocuğu kırmak ve üzmek farklı şeylerdir
Göz çevresinde yeni nesil estetik
YEREL HABERLER Göz çevresinde yeni nesil estetik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X