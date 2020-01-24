MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum´dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.
Bugün saat 20.55´te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş´ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.
Bu arada Erzincan´dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.
ERZURUM
24 Ocak 2020 Cuma
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