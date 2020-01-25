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Erzurumlu taekwondocuların başarısı gururlandırdı Uluslararası Turkish Open turnuvasına katılmaya ...

İHA

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara'da organize edilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edilen iki sporcu dereceye girerek Uluslararası Turkish Open turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Erzurumlu taekwondocuların başarısı gururlandırdı Uluslararası Turkish Open turnuvasına katılmaya hak kazandılar

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara’da organize edilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Erzurum’u temsil edilen iki sporcu dereceye girerek Uluslararası Turkish Open turnuvasına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 58 kiloda mücadele eden Aziziye İlçe Belediyesi Termal Spor Kulübü sporcularından Muhammet Sıddık Gacır, kendi kilosunda bulunan 120 sporcu arasında ilk beşe girerek 37 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Turkish Open turnuvasına katılmaya hak kazandı.
Yine Türkiye Taekwondo Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve Ankara’da yapılan gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 55 kiloda mücadele eden Aziziye İlçe Belediye Termal Spor Kulübü sporcularında Saltuk Buğrahan Yaşarbaş, kendi kilosunda bulunan 209 sporcu arasında ilk beş arasında yer alarak Uluslararası Turkish Open turnuvasında yarışma hakkını elde etti.
Erzurum Aziziye İlçe Belediyesi Termal Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Süleyman Baykal, “Gençler ve büyükler kategorisinde sporcularımız Muhammet Sıddık Gacır ve Saltuk Buğrahan Yaşarbaş ilk beşe girerek ilimizi ve ülkemizi 40 ülkenin katılımıyla yapılacak Uluslararası Turkish Open turnuvasında temsil edecekler. Her iki sporcumuza da başarılar diliyorum” diye konuştu.
Baykal, kendilerine desteklerini esirgemeyen Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Aziziye İlçe Belediyesi Termal Spor Kulüp Başkanı Abdullah Gülakar’a da teşekkür etti.

ERZURUM

25 Ocak 2020 Cumartesi

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