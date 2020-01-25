Başkan Sekmen’den depremzedelere yardım çağrısı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ ve Malatya depremzedeleri için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.
Başkan Sekmen sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada;
“Kıymetli Dadaşlar, Sevgili Kardeşlerim...
#Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda ile destek olacağız.
Yardımlarınızı EBB Beyaz Masa'ya bekliyoruz” dedi.
ERZURUM
25 Ocak 2020 Cumartesi
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