Başkan Sekmen’den depremzedelere yardım çağrısı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ ve Malatya depremzedeleri için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Başkan Sekmen sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada;

“Kıymetli Dadaşlar, Sevgili Kardeşlerim...

#Elazığ depreminin yaralarını en hızlı şekilde sarmak için kışlık kıyafet, battaniye, pratik malzemeler ve gıda ile destek olacağız.

Yardımlarınızı EBB Beyaz Masa'ya bekliyoruz” dedi.

ERZURUM 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:56

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