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Erzurumlu besici depremzedeler için koyun bağışında bulundu

İHA

Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyaları devam ediyor. Off Road Kulübü'nün başlattığı kampanyaya Erzurumlu besici iki koyun ile destek verdi.

Erzurumlu besici depremzedeler için koyun bağışında bulundu

Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyaları devam ediyor. Off Road Kulübü'nün başlattığı kampanyaya Erzurumlu besici iki koyun ile destek verdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera ve Erzurum Off Road kulüplerince depremzedelere ulaştırılmak üzere giysi ve battaniye yardımı kampanyası başlatıldı. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda stant açan kulüp üyeleri, vatandaşların getirdikleri giysi ve battaniyeleri teslim aldılar. Kampanyaya Erzurumlu besici Metin Yanar ise iki koyun ile destek verdi. Otomobiline yüklediği koyunları kent meydanına getirerek yetkililere teslim eden Yanar, “Elazığ’da yaşanan deprem yüreğimizi yaktı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bende besicilik yaptığım için iki koyun ile kampanyaya katıldım. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun” diye konuştu.
Macera Off Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, yaşanan depremin ardından kulüp olarak böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek. kampanyaya destek veren Erzurumlulara teşekkür etti.

ERZURUM

26 Ocak 2020 Pazar

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