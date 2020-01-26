-ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi. Büyükşehir Belediyesine ait mobil mutfakla da deprem bölgesinde hizmet verilmeye başlandı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi adeta seferberlik başlattı. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden iş makinelerini bölgeye gönderdi, ayrıca yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, evlerinden çuval ve poşetlerle getirdikleri gıda maddesi, giysi ve yaşam malzemelerini görevlilere teslim etti. Kimisi de cep harçlığını bağışladı. Kısa sürede toplanan 120 yatak, 700 battaniye, 260 gıda kolisi, 256 kişilik kıyafet, yüzlerce okul kıyafeti ve mont, 16 koli çocuk bezi, 11 katalitik soba ve yüzlerce çift ayakkabı, 2 TIR'a yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılama kapasiteli mobil mutfak da bölgede kurularak hizmet vermeye başlandı.



ERZURUM 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.