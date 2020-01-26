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Erzurum'dan deprem bölgesine sevgi seli

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milletimizde bu birlik ve beraberlik, bu dayanışma ve kenetlenme duygusu varken, bizim sırtımız billahi yere gelmez" dedi.

Erzurum'dan deprem bölgesine sevgi seli

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Milletimizde bu birlik ve beraberlik, bu dayanışma ve kenetlenme duygusu varken, bizim sırtımız billahi yere gelmez” dedi.
Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından adeta seferberliğin başlatıldığı Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimine adeta yardım yağmuru yağıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısını karşılıksız bırakmayan Dadaşlar, gıdadan giyeceğe, battaniyeden kışlık ayakkabıya, ısıtıcıdan mutfak malzemesine varıncaya kadar hazırladıkları kolilerle Büyükşehir’in yolunu tuttu. Beyaz Masa birimine ulaştırılan koliler, araçlara yüklenerek birbiri ardına yola çıkarılırken, gün içerisinde gönderilen yardım tırlarının ise, deprem bölgesine ulaştıkları bildirildi.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Elazığ’da meydana gelen depremden hemen sonra Erzurum halkına yaptığı yardım çağrısını hatırlatarak, “Benim kadirşinas hemşehrilerim bu çağrıya öyle bir yanıt verdi ki, dayanışmanın ve kenetlenmenin adeta sembolü oldu” ifadesini kullandı.
Başkan Sekmen, Beyaz Masa birimine dün akşamdan bu yana yüzlerce yardım kolisinin ulaştığını kaydederek, kolileri deprem bölgesine ulaştırabilmek için herkesin canla başla seferber olduğuna dikkati çekti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Vatandaşlarımız tarafından ulaştırılan yardım kolilerini önce tasnif ediyor, ardından araçlara yüklüyoruz. Erzurumlu hemşehrilerimiz dişinden tırnağından artırdığı cep harçlığından tutun da, mutfağında kullandığı tencere ve tabağına kadar, kışlık patatesinden, sebze ve meyveye kadar akıllara gelebilecek ne varsa kolilemiş ve belediyemizin yolunu tutmuş. Kolilerden depremzedelere yönelik olarak yazılan öyle mektuplar çıkıyor ki; duygulanmamak ve gözyaşı dökmemek elde değil” diye konuştu.
“Erzurum halkına sonsuz ve en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diyen Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “İnsanımızın sesimize ses vererek başlattığı seferberlik öylesine büyük ki, tarif etmek için kelimeler bile yetmiyor. Düşünün ki, bir anne elinde bebeğinin mamasıyla belediyeye gelmiş. Bir esnaf düşünün ki, işyerinde ne kadar battaniye varsa, paketlemiş bize getirmiş. Bir Dadaş düşünün ki, markete gidip alışveriş yapıp kapımızı çalmış. Öyleleri de var ki, cebindeki en son parasını koyduğu zarfın içerisine; ‘Benim gücüm de buna yetti, lütfen azımı çoktan sayın’ diye not bırakmış. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, milletimizde bu yardımseverlik, bu birlik ve beraberlik, bu dayanışma ve kenetlenme var olduğu müddetçe bizim sırtımız vallahi de yere gelmez, billahi de yere gelmez. Erzurum halkına şükran duygularımızı ifade etmeye kelimelerin bile yetmeyeceğini biliyoruz. Allah hepsinden razı olsun, Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın.”

ERZURUM

26 Ocak 2020 Pazar

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