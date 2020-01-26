DAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” verildi

İHA

DAP İdaresi tarafından Elazığ'da, "Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Temini Projelendirilmesi ve İlkeleri Eğitimi" verildi.

DAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” verildi

DAP İdaresi tarafından Elazığ’da, “Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Temini Projelendirilmesi ve İlkeleri Eğitimi” verildi.
DAP İdaresi’nin desteğiyle 2016 yılında Elazığ’da yaptırılan Fırat Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’ndeki eğitim 5 gün sürdü. Eğitim sonrası düzenlenen sertifika törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, bölge illerinden gelen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinin ilgili personelleri katıldı.
Programda konuşan Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, DAP İdaresi Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “İnşallah bundan sonra da bu çalışmaların devamını getireceğiz. DAP İdaresi’ne bu katkıları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
İdare olarak, bütçelerinin yüzde 30 veya 40’ının Bölge illerinde Küçük Ölçekli Sulama ile Hayvan İçme Suyu Göleti projelerine aktardıklarını belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, “Desteklediğimiz bu projelerde sizler hem projelendirme kısmında yer alıyorsunuz hem de denetim işini sizler yapıyorsunuz. Projelerin yerini bulmasının en kilit elemanı sizlersiniz. Onun için uygulayıcı kuruluşların proje hazırlamakla görevli siz teknik personelin teknik kapasitelerinin artırılması, projelerin daha hızlı ve doğru biçimde değerlendirilerek nitelikli projelerin hazırlanması ve bir paydaş olarak birbirinizle olan iletişimin daha da güçlü olması için bu tür eğitim çalışmaları çok önemlidir” dedi.
Başkan Demir, üniversitelerle işbirliği içinde bölgede çiftçi eğitimini yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, paydaş teknik personelin katıldığı eğitimde, su tasarrufu sağlayarak suyu etkin kullanması, kurulan sulama sistemlerinin bakım ve yönetimi konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldığını söyledi.
Küresel ısınmayla birlikte, su kaynaklarının da tasarruflu şekilde kullanılmasının günümüzde çok önemli olduğunu dile getiren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, söz konusu eğitimin bu anlamda çok anlamlı olduğunu söyledi. Demirdağ ayrıca, eğitimin Fırat Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılmasından dolayı da DAP İdaresi’ne teşekkür etti.
Konuşmaların ardından eğitime katılan 36 katılımcıya katılım belgesi verildi.

ERZURUM

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vitrifikasyon yöntemiyle çocuk sahibi olmak mümkün
YEREL HABERLER Vitrifikasyon yöntemiyle çocuk sahibi olmak mümkün
Erkekler daha fazla horluyor
YEREL HABERLER Erkekler daha fazla horluyor
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
ETSO Başkanı Yücelik: “Acılarını kalbimizde hissediyoruz”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik: “Acılarını kalbimizde ...
Erzurum'dan deprem bölgesine sevgi seli
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgesine sevgi seli
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Şair başkandan hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli tepki
YEREL HABERLER Şair başkandan hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli ...
Erzurumlu besici depremzedeler için koyun bağışında bulundu
YEREL HABERLER Erzurumlu besici depremzedeler için koyun bağışında ...
Depremzedelere iki koyununu gönderdi
YEREL HABERLER Depremzedelere iki koyununu gönderdi
Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı
Erzurum’da buz şelalesinde nefes kesen tırmanış 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da buz şelalesinde nefes kesen tırmanış 6. ...
İnşaat Mühendisleri Odası’na ‘Bilge’ aday
YEREL HABERLER İnşaat Mühendisleri Odası’na ‘Bilge’ aday
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için adeta seferberlik ilan etti
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki ...
Başkan Karataş’tan taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan taziye mesajı
Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
YEREL HABERLER Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
Hamilelikte ilk 3 aydaki kanamalar neden olur?
YEREL HABERLER Hamilelikte ilk 3 aydaki kanamalar neden olur?
Deprem korkunuz çocuğunuzda travma oluşturmasın
YEREL HABERLER Deprem korkunuz çocuğunuzda travma oluşturmasın
BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını depremzedelere bağışlayacak
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Balıkesirspor maçı hasılatını ...
Başkan Sekmen’den depremzedelere yardım çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den depremzedelere yardım çağrısı
Migren ataklarına dikkat
YEREL HABERLER Migren ataklarına dikkat
20 yaş dişlere dikkat
YEREL HABERLER 20 yaş dişlere dikkat
Stres erkeklerde saçları döküyor
YEREL HABERLER Stres erkeklerde saçları döküyor
Erzurumlu taekwondocuların başarısı gururlandırdı Uluslararası Turkish Open turnuvasına katılmaya hak kazandılar
YEREL HABERLER Erzurumlu taekwondocuların başarısı ...
Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı
YEREL HABERLER Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X