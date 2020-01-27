İngiliz işgaline karşı kurulan Oltu İslam Şura Hükümeti'nin belgeseli çekiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İngiliz işgaline karşı kurulan Oltu İslam Şura Hükümeti'nin belgeseli çekiliyor

DHA

İNGİLİZLERİN 13 Nisan 1919'da Kars'ı işgal etmelerini tepki gösteren Oltu İslam Terakki Komitesi'nini bağımsızlığını ilan ederek Oltu Şura Hükümeti'ni kurmasının belgeseli çekiliyor. Bardız Yaylası'ndan, Olur ilçesi ve Tavusker Allahuekber Dağları, Göle'nin Karınca düzü, Tetirkos Yaylası, Kanlı Dağı'nın Artvin hududuna kadar olan bölgede bağımsızlığını ilan eden Şura Hükümeti'nin belgeseli için 15 Ocak'ta çekimlere başlandı. 30 atlının yer aldığı çekimler, 31 Ocak'ta sona erecek.

İNGİLİZLERİN 13 Nisan 1919'da Kars'ı işgal etmelerini tepki gösteren Oltu İslam Terakki Komitesi'nini bağımsızlığını ilan ederek Oltu Şura Hükümeti'ni kurmasının belgeseli çekiliyor. Bardız Yaylası'ndan, Olur ilçesi ve Tavusker Allahuekber Dağları, Göle'nin Karınca düzü, Tetirkos Yaylası, Kanlı Dağı'nın Artvin hududuna kadar olan bölgede bağımsızlığını ilan eden Şura Hükümeti'nin belgeseli için 15 Ocak'ta çekimlere başlandı. 30 atlının yer aldığı çekimler, 31 Ocak'ta sona erecek.
Oltu Kaymakamlığı ile TRT iş birliğiyle yapılacak belgesel çekimleri Topkaynak Mahallesi'nde `Oltu İslam Şûra Hükûmeti Belgeseli´ çekimleri başladı. Yönetmen Hilal Yumuk, yönetmen yardımcısı Murat Özer, kameramanlar Cihangir Aydoğan, Hüseyin Er, Işıkçı Serhat Çakır ve Sesçi Serkan Bilgili ve otuz kişilik bir ekiple start alan çekimlere tarihi anlar bir bir anlatılacak.
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Oltu Şura Hükümetinin kuruluşundaki büyüklerimiz atalarımız önemli görevler almıştır. TRT Genel Müdürlüğümüzün ekibi bunu dile getirmek suretiyle karınca kararınca belgesel çalışmalarına devam ediyorlar. Biz çok sevinçliyiz çünkü Şura Hükümetimizin Hatay´da Kurulan hükümetten hiçbir farkı yok" dedi.
Taşçı, belgeselden sonra TBMM´ye müracaat ederek Oltu Şura Hükümetinin nişanını alacaklarını ifade etti.
'OLTU HALKI ÇEKİMLERİ BÜYÜK BİR MERAKLA TAKİP EDİYOR'
Proje koordinatörü edebiyat öğretmeni Temel Vural, "Oltu Şura Hükümeti ile ilgili bir belgesel yapılması hususundaki taleplerimizi anlattığımız bir proje hazırladık. Bu projemizi TRT Genel Müdürlüğü´nün ilgili birimlerine gönderdik. Çok kısa bir süre içerisinde değerlendirildi ve projemiz uygulanmaya değer bulundu. Oltu halkı çekimleri süren belgeseli büyük bir merakla takip ediyor. Bu vesile ile Oltu´muzun yakın tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece önemli olan bu tarihi olayın belgeselinin yapılmış olmasından dolayı bu konunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Belgesel Yapımcısı Hilal Yumuk ise çekimlerde yaşadıkları en büyük zorluğun döneme ait film, fotoğraf ve belgelerin çok az olmasından kaynaklandığını belirtti. Yumuk, "Bu olayın kahramanlarından Yasın Haşimoğlu´nun anılarından yola çıkarak tarihi anlatmaya çalıştık. Prof.Dr. Erdal Aydoğdu hocamla yaptığımız bir çalışma sonucu ve Bülent Tokgöz´ün de metin yazarlığı ile birlikte bir senaryo oluşturduk. Anılarla yola çıkarak canlandırmalarla bu tarihi belgesel imza atmak istedik" dedi.
Yumuk, yöre halkından 30 atlının da katıldığı belgesel çekimlerinin 31 Ocak´ta sona ereceğini bildirdi.
OLTU ŞURA HÜKÜMETİ
Oltu, 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması'na göre savaş tazminatı olarak Rusya´ya bırakıldı. Antlaşmadan sonra bölgedeki Rus işgali 40 yıl sürdü. İşgal, 25 Mart 1918´de Türk ordusunun Oltu´ya girmesiyle son buldu. Ancak 30 Ekim 1918´de imzalanan Mondros Mütarekesindeki bazı maddeler Oltu´nun yeniden işgali anlamına geliyordu. Oltu halkı, bu şartları kabul etmeyerek yeniden örgütlenmeye başladı. 'Oltu İslam Komitesi' tarafından 25 Mayıs 1919´da Yusuf Ziya Bey başkanlığında 'Oltu Şûra Hükümeti' kuruldu. Oltu ve çevresini bir yıl kadar başarı ile yöneten 'Oltu Şûra Hükûmeti' Mart 1920´de anavatana katılma kararı aldı. TBMM, 17 Mayıs 1920´de Oltu´nun anavatana katılma talebini kabul etti.

ERZURUM

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
YEREL HABERLER (Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma ...
Vali Okay Memiş Erzurumlu’lara teşekkür etti
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş Erzurumlu’lara teşekkür etti
"Oltu İslam Şura Hükümeti"nin belgeseli çekiliyor
YEREL HABERLER "Oltu İslam Şura Hükümeti"nin belgeseli çekiliyor
Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli
BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: “Önemli olan 3 puan almaktı” Balıkesirspor Teknik Sorumlu Mehmet Nuri Adıgüzel: “Geçen hafta aldığımız şok mağlubiyeti bu hafta oynadığımız oyunla atlattık”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından BB ...
B.B. Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Balıkesirspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Balıkesirspor: 0 (Maç ...
Erzurum'da curling heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum'da curling heyecanı
DAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER DAP İdaresi’nden paydaşlara “Tarımsal Sulama Eğitimi” ...
Vitrifikasyon yöntemiyle çocuk sahibi olmak mümkün
YEREL HABERLER Vitrifikasyon yöntemiyle çocuk sahibi olmak mümkün
Erkekler daha fazla horluyor
YEREL HABERLER Erkekler daha fazla horluyor
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
ETSO Başkanı Yücelik: “Acılarını kalbimizde hissediyoruz”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik: “Acılarını kalbimizde ...
Erzurum'dan deprem bölgesine sevgi seli
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgesine sevgi seli
Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım
Şair başkandan hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli tepki
YEREL HABERLER Şair başkandan hurda yolsuzluğu iddialarına şiirli ...
Erzurumlu besici depremzedeler için koyun bağışında bulundu
YEREL HABERLER Erzurumlu besici depremzedeler için koyun bağışında ...
Depremzedelere iki koyununu gönderdi
YEREL HABERLER Depremzedelere iki koyununu gönderdi
Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan taziye mesajı
Erzurum’da buz şelalesinde nefes kesen tırmanış 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da buz şelalesinde nefes kesen tırmanış 6. ...
İnşaat Mühendisleri Odası’na ‘Bilge’ aday
YEREL HABERLER İnşaat Mühendisleri Odası’na ‘Bilge’ aday
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için adeta seferberlik ilan etti
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki ...
Başkan Karataş’tan taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan taziye mesajı
Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?
YEREL HABERLER Narsist insanlara karşı ne yapılabilir ?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X