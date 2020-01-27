(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Doğu Anadolu Bölgesinde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum’da kar kalınlığının 3,5 metreyi bulduğu yollar, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu birer birer yeniden ulaşıma açılıyor.

‘Kar kaplanları’ diye anılan karla mücadele ekipleri Palandöken Dağının arka tarafında bulunan 2 bin 885 rakımlı ErzurumTekman karayolunda yol açma çalışmalarına koyuldu. 7/24 karla mücadele eden ekipler, yaklaşık 3,5 metreyi bulan kar yığınlarını rotatif makinesiyle savurarak yolun yeniden ulaşıma açılması için çaba sarf ediyor.

Karayolunu trafiğe kapattıktan sonra çalışmalara başlayan karla mücadele timleri son 24 saatte yaptıkları çalışmalarda ErzurumTekman yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olmayacağı bölge genelinde bugün havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

ERZURUM 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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