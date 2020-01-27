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Türkiye'nin tek buz müzesi yakında açılıyor

İHA

Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 3,5 Milyon TL'lik bir yatırım ile gerçekleştirilen Ata Buz Müzesinde son aşamaya gelindi.

Türkiye'nin tek buz müzesi yakında açılıyor

Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 3,5 Milyon TL'lik bir yatırım ile gerçekleştirilen Ata Buz Müzesinde son aşamaya gelindi.
Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliği ile ülkemizin en kapsamlı ve en büyük Buz Müzesi yakında açılıyor. İki katlı olarak tasarlanan ve yaklaşık 400 m2 alanda hizmet verecek Ata Buz Müzesi, 5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca kapılarını misafirlerine açık tutacak.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında 2 yıl önce planlanan ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde devam eden projenin yürütücülüğünü ise Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve ekibi yapıyor.
Kendi Buzunu Kendi Üretecek
Son aşamaya gelen müzede incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı buz müzesinin, şehrin cazibe merkezlerinden birisi olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “İçerisinde 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi ile 400 m2’lik bir sergi alanının yer aldığı müzemizde ayrıca insanların sosyalleşebileceği ve çay molası verebilecekleri bir yaşam alanını çok yakında hizmete açacağız. Ata Buz Müzesinin en önemli özelliği; buzun müze içerisinde yer alan sistemler tarafından üretilmesi ve yine bu atölyelerde tasarımlarının yapılarak sergilenmesi. Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde yer alan müzemiz aynı zamanda bu fakültede öğrenim gören öğrencilerimiz için güzel bir çalışma alanı olacak. Bu sayede hem eğitim görecek hem de sanatsal faaliyetler gerçekleştirebilecekler” ifadelerini kullandı.
Eksi 5 Derecede Görsel Şölen Sunacak
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında projelendirilen Ata Buz Müzesini nisan ayı itibariyle açmayı planladıklarını belirten Rektör Çomaklı: “Turizm potansiyeli açısından ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olan Erzurum’a yeni bir alan kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Şehrimizde misafir ettiğimiz konuklarımızı her an gezdirme şansına sahip olacağımız bir müze olan Ata Buz Müzesi, ülkemizin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor. Ailelerin keyifli vakit geçirecekleri müzenin, yabancı turistler tarafından da ilgi göreceğine inanıyoruz. Ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel bir şölen sunacak Ata Buz Müzesi, yepyeni bir deneyim merkezi olmayı hedefliyor. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyor, müzemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ERZURUM

27 Ocak 2020 Pazartesi

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