Palandöken’de ‘iletişim’ gündemi Palandöken Belediyesi personeline hizmet içi eğitim

Palandöken Belediyesi, ‘Hizmetiçi Eğitim’ Programı dahilinde birim yönetici ve çalışanlarına yönelik “Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri” başlığında eğitim verdi.

Değişen çağa ayak uydurmanın ve çağı takip etmenin en etkin ve en temel aracının eğitim olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, bu gelişmeleri yakından takip etmek ve yenilikleri belediye ölçeğinde hayata geçirmek için kurum çalışanlarına yönelik başlattıkları hizmetiçi eğitim programlarına dikkat çekti. Bu kapsamda yürüttükleri eğitim faaliyetlerine vurgu yapan Başkan Sunar, alanında uzman isim Eğitimci AraştırmacıYazar Tarkan Zengin’in verdiği “Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri” başlığı altındaki eğitim programının önemini vurguladı

Başkan Sunar, “Yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı değişen ve gelişen çalışma hayatında yenilikler hususunda bilgilendirmek amacına yönelik olarak Hizmet İçi Eğitimlerimize başladık. İletişim Becerileri alanında uzman Sayın Tarkan Zengin’le eğitimlerimizi tamamladık. Bu eğitimlerle hem daha verimli çalışmalar üreteceğimize, hem de takım ruhumuzu çok daha güçlü hale getireceğimize inanıyorum.” dedi

Palandöken Belediyesi Eğitim etkinliğinde, ‘Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri’ Başlığı Altında; ‘İletişim Nedir? , İletişimdeki Temel Öğeler Nelerdir? , Kişiler Arası Sorun Nedir?, İletişim Engelleri Nelerdir? , Vatandaşların Gerginlikleri Nasıl Giderilir?, Hizmet Sunumunda Vatandaşlara Nasıl Davranılmalıdır?, Gibi Sualler, Eğitimci AraştırmacıYazar Tarkan Zengin’in anlatımıyla cevap buldu.

ERZURUM 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.