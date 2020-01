Yakutiye’den muhtarlar buluşması

Yakutiye ilçesine bağlı mahalle muhtarları, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın organize ettiği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Tarihi Müceldili Konağı’nda yapılan toplantıya Sağlık eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Yakutiye İlçe Başkanı İlçe Başkanı Recep Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kamu kurumlarının yöneticileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Yaptığı asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler ile göz dolduran Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçeye bağlı muhtarların taleplerini dinlemek için bir araya geldiklerine vurgu yaptı.

İstişare ederek, kalıcı çözümler üretilecek.

Yakutiye Belediyesi’nin dününü, bugününü ve göreve başladıktan sonra yaptıkları icraatları slaytlar işliğinde anlatan Başkan Dr. Mahmut Uçar, yapılması planlanan hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için bu tür istişarelere devam edeceklerini söyledi.

Daha önce Basın mensupları ile buluşarak Yakutiye Belediyesi’nin hizmetlerini anlattıklarını ve gazetecilerin görüşlerini de alarak hizmet ettiklerini kaydeden Uçar, Üç Kümbetler, Hacı Cuma Projelerinin son durumunu özetledi, millet konaklarını inşa etmeye devam edeceklerini ve önümüzdeki aylarda da esnaf ve STK buluşmalarına ağırlık vereceklerini yineledi.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür.

Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde Büyükşehir Belediyesinden her türlü desteği aldıklarını, Erzurum’un kalkınması için hep birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Uçar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti. Ayrıca paydaşları olan tüm kurumlarla bu ahenk ortamını devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Saltuklu Yılı için gerekli adımları atıyoruz.

Yakutiye Belediyesi’nin rutin belediyecilik hizmetleri dışında sosyal ve kültürel alanlarda da öne çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Mahmut Uçar, şunları söyledi: "Saltuklular Anadolu’nun İlk Müslüman Türk beyliğidir ve bu beyliğin başkenti Erzurum’dur. Bu beyliğin merkezi bugünkü Yakutiye sınırlarındadır ve bıraktıkları tarihi eserler halen ilçemizde yaşamaktadır. Bu nedenle Saltuklular’ı yad edecek ve genç nesile ecdadımızı tanıtacağız.”

ÖZ’den şeffaflık vurgusu

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise yaptığı açıklamada yerel yönetimlerde Başkan adaylarının seçiminde her türlü kriteri titizlikle inceleyerek, görevi en fazla hak eden adayların tespit edildiğini ve bunun da başarı olarak yansıdığını ifade etti.

Teşkilatların bütün kademelerinin uyum içinde çalıştığından memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Mehmet Emin Öz, Belediye Başkanları’nın halkla iç içe olduğunu ve kendilerinin de başkanlarla beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman vatandaşla istişare ederek, plan ve programları uygulamaya geçireceklerini bildirdi.

Akdağ’dan AK Belediyeler’e Övgü.

Yakutiye Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek talep ve beklentileri anında değerlendirmelerinin önemine vurgu yaparak, 18 yıldır ülkeye ve millete önemli hizmetler yapan AK Parti Hükümetleri’nin yerel yönetimlerde de önemli başarılara imza attığını söyledi. Akdağ, Erzurum’daki Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin teşkilatlarla birlikte uyum içerisinde çalışmaları sayesinde vatandaşa çok önemli hizmetlerin götürüldüğünü ifade etti.

Altınok “hizmet kervanı güçlenerek devam edecek”

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetim hizmetlerinde çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, Yakutiye Belediyesi’nin düzenlediği muhtarlarla buluşma etkinliğinde emeği geçenleri tebrik etti. Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok kıymet verdiği muhtarlar için, vatandaşların sözcüsü niteliği taşıdığından dolayı, onlardan gelen taleplerin hepsinin önceliği olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Memiş’ten destek sözü.

Erzurum’da yapılan tüm proje ve yatırımlar için gece gündüz demeden çalışan Vali Okay Memiş ise, yaptığı açıklamada hem yerel yönetimler hem de diğer kamu kurum ve kuruluşların planlı ve uyum içerisinde çalıştıklarını, şehrin siyasilerinin de bu hizmetleri canla başla takip ettiklerini ve her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Erzurum’un kadim bir şehir olduğunu ve tarihin her safhasında ülkenin ve milletinin yanında yer aldığı için önemli hizmetleri hak ettiğinde vurgu yapan Vali Okay Memiş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve ekibini tebrik etti.

İsimleri kaldırılmış eski mahalle isimlerini yeniden yaşatan, sportif etkinlikler, hareketli ve sağlıklı yaşamı destekleyici projeler gerçekleştiren, el işi kurslarında özellikle ev hanımlarına yönelik programlar yapan Yakutiye Belediyesi’ni, diğer belediyeler gibi yakından takip ettiklerini ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda söz alan muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Akdağ ve diğer yetkililer, ilgili kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine iletilen konuları yakından takip ederek gereken desteğin verileceğini söylediler. Öte yandan Yakutiye ilçesinde yapılan muhtarlarla istişare buluşmalarının ilerleyen günlerde Palandöken ve Aziziye ilçelerinde de yapılacağı kaydedildi.

ERZURUM 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.