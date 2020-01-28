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Öğrenciler, Palandöken'de stres atıyor

DHA

DÜNYANIN sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle dolup taştı. Kayat pistine dolduran binlerce öğrenci, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Kar kalınlığının Konaklı Kayak Merkezi'nde 1, Palandöken'de ise 90 santim olması nedeniyle öğrenciler aileleriyle birilikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkânı bulabiliyor. Tatil için İstanbul'dan Erzurum'a geldiklerini söyleyen Pınar Gürey, "Palandöken'e ailece ilk kez geliyoruz. Üniversite Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'deki pistler ve mekanik tesisler harika. Palandöken'de kayak yapmak gerçekten bir ayrıcalıkmış. Gece kayağı ise muhteşem. Kente indiğimizde ise Selçuklu mimarisini taşıyan birbirinden güzel tarihi eserlerle tanıştık. Ayrıca burada sadece kayak değil, buz sporları ve kaplıcaları ile de ünlü" diye konuştu.
Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, dolu dolu bir sezon geçirdiklerini söyledi. Palandöken'in yarıyıl tatilinde cıvıl cıvıl olduğunu belirten Akca, "Yarı yıl tatiline girilmesiyle beraber, Palandöken cıvıl cıvıl. Özellikler İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen misafirlerimiz şu anda tesislerimizi yüzde 100 doldurdu. Yoğun geçen eğitim-öğretim sezonunun ortasında verilen tatilde buraya gelen öğrenciler stres atıyor. Pistlerimiz ve Erzurum'da hava çok güzel. Gelenler misafirlerimiz de biz de fazlasıyla mutluyuz" dedi.
Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeler, kayak kulüpleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Palandöken'de başlattığı temel kayak eğitim projesine yarıyıl tetilinde hız verildi. Bu eğitimlerden yüzlerce öğrenci kayak yapmayı öğrendi.

ERZURUM

28 Ocak 2020 Salı

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