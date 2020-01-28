Oltulular Elazığ için tek yürek oldu

Elazığlı deprem zedelere yardım için tek yürek olan Oltulular Oltu Belediyesine Yardımlarını koli koli ulaştırıyorlar.

Oltu Belediyesi binasının bodrumunda toplanan yardım malzemeler ve yiyecekler belediye personeli büyük bir titizlikle sınıflandırılarak paketlendi. Toplanan yardım malzemesi ve gıda paketlerini sabah saatlerinde bir Tır’a yüklenerek Elazığ’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, “Oltulu hemşerilerimizin yapmış oldukları yardımları tıra yükledik. Yardımlar Elazığ’a hareket etti. İnşallah Oltulu hemşerilerimizin yardımları bir nebzede olsa deprem zadelerin yaralarını saracaktır” dedi.

ERZURUM 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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