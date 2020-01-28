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Oltu’daki işyerini bir gün Elazığ için çalıştıracak

İHA

Oltulu iş adamı Mücahit Demir, 24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem zadelerin yaralarını sarmak amacı ile iş yerlerinin bir günlük hasılatını Elazığ'a gönderecek.

Oltu’daki işyerini bir gün Elazığ için çalıştıracak

Oltulu iş adamı Mücahit Demir, 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem zadelerin yaralarını sarmak amacı ile iş yerlerinin bir günlük hasılatını Elazığ’a gönderecek.
Demir, “Bir Erzurumlu olarak Acun Ilıcalı’nın başlattığı yardım kampanyası ve Nusret Gökçe''nin devam ettirdiği sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz uygulamayı bizde Oltu’da devam ettirmek istiyoruz” dedi.
MMD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demir, “Oltu, Erzurum özelinde tüm Türkiye de ki esnaf ve tacir kardeşlerimizi de bu farkındalığa davet ediyoruz. 31 Aralık Cuma günü MMD GRUP Fuat Demir Yapı bünyesinde bulunan tüm işletmelerimizin ( Coffetime OltuDayı Kürek Lahmacun Közz Chicken Oltu) o gün ki kazancını Elazığ'da ki kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Erzurumlular olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu sosyal farkındalık projesinin tüm ülkede destek görmesini ve büyümesini temenni ediyoruz. İnşallah esnaf odasına ve ticaret odasına kayıtlı olan kardeşlerimizin abilerimizin bir çoğu bu kapsamda destek olur ve gerektiğinde nasıl yek vücut olduğumuzu göstermiş oluruz. Sloganımız bugün Elazığ için çalışıyoruz! olacaktır. Tüm işletmecilerimizi bir gün Elazığ İçin çalışmaya davet ediyoruz. Elazığ'da ki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

ERZURUM

28 Ocak 2020 Salı

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