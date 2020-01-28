Pırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum'da

Sömestir eğlencesi TRT Çocuk’un sevilen karakteri “Pırıl” ile Forum Erzurum’da çocuklarla buluşuyor.

Bölge halkının buluşma noktası ve yaşam merkezi Forum Erzurum, TRT Çocuk’un sevimli karakteri Pırıl’ın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Pırıl ve arkadaşları, 293031 Ocak ve 12 Şubat tarihlerinde 14:00 16:00 ve 18:00 saatlerinde yeni maceraların izini sürmek için Forum Erzurum’da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT Çocuk’un sevimli karakteri Pırıl, dostlarının da yardımıyla matematiğin eğlenceli dünyasını keşfe çıkıyor. Forum Erzurum’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sahne şovuyla Pırıl ve arkadaşları matematik’in renkli dünyasını çocuklarla paylaşacak. 29 3031 Ocak ve 12 Şubat tarihlerinde saat 14:00 16:00 ve 18:00’de üç seanstan oluşacak Pırıl’ın sahne şovu, zemin katta Çocuk Kulübü Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek.

ERZURUM 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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