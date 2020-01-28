Ekrem İmamoğlu Palandöken’de Ailesiyle birlikte kayak tatili yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi’nde tatil yapıyor.

Elazığ deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Erzurum’a gelen Başkan İmamoğlu ailesiyle birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. Sabah saatlerinde Ejder tepesine çıkmak için gondol lift tesislerinin önüne gelen Başkan İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerle fotoğraf çekilen İmamoğlu, “Burası çok güzel kıymetini bilin, değerlendirin” dedi.

ERZURUM 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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