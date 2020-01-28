Ceza ve infaz kurumu personelinden Mehmetçik Vakfı’na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ceza ve infaz kurumu personelinden Mehmetçik Vakfı’na destek

İHA

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü Personelleri TSK Mehmetçik Vakfı'na nakdi bağışta bulundu.

Ceza ve infaz kurumu personelinden Mehmetçik Vakfı’na destek

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü ve Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü Personelleri TSK Mehmetçik Vakfı’na nakdi bağışta bulundu.
Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Erhan Kapıcı, milli ve manevi değerleri personele aşılamak açısından böyle bir kampanya düzenlediklerini belirtti.
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ise 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.
Eryılmaz, daha sonra İnfaz Müdürlüklerinin yaptığı bağışa istinaden, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Erhan KAPICI’ ya şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ederek, Vakıf Genel Müdürlüğünden gönderilen teşekkür mektuplarını kendisine takdim etti.

ERZURUM

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat
YEREL HABERLER Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat
Göz altı morluklarına dikkat
YEREL HABERLER Göz altı morluklarına dikkat
Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat
YEREL HABERLER Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat
Ekrem İmamoğlu Palandöken’de Ailesiyle birlikte kayak tatili yapıyor
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu Palandöken’de Ailesiyle birlikte kayak ...
Pırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum'da
YEREL HABERLER Pırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum'da
Haydi çocuklar camiye
YEREL HABERLER Haydi çocuklar camiye
Dünyanın yüzme üssü
YEREL HABERLER Dünyanın yüzme üssü
Yeniden Refah Partisi Pasinler ilçe kongresini yaptı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Pasinler ilçe kongresini yaptı
Oltu’daki işyerini bir gün Elazığ için çalıştıracak
YEREL HABERLER Oltu’daki işyerini bir gün Elazığ için çalıştıracak
Oltulular Elazığ için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Oltulular Elazığ için tek yürek oldu
Kars Kazı Oltu’da proje kapsamında tanıtıldı
YEREL HABERLER Kars Kazı Oltu’da proje kapsamında tanıtıldı
PTSO’dan Elazığ ve Malatya’ya kardeş eli
YEREL HABERLER PTSO’dan Elazığ ve Malatya’ya kardeş eli
İspir Belediye Başkanı Coşkun'un çağrısı yardım oldu aktı
YEREL HABERLER İspir Belediye Başkanı Coşkun'un çağrısı yardım oldu ...
Erzurumlular kış sporlarını sevdi
YEREL HABERLER Erzurumlular kış sporlarını sevdi
Öğrenciler, Palandöken'de stres atıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler, Palandöken'de stres atıyor
BB Erzurumspor’da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Şehir Hastanesi’ açıklaması
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Şehir Hastanesi’ ...
OSB esnafına Başkan Orhan jesti Ehram tasarımları artık her yerde
YEREL HABERLER OSB esnafına Başkan Orhan jesti Ehram tasarımları ...
Yakutiye’den muhtarlar buluşması
YEREL HABERLER Yakutiye’den muhtarlar buluşması
Horasan Belediyesi’nden Elazığ’a yardım eli
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi’nden Elazığ’a yardım eli
Turnuvanın Şampiyonu Oltu Trabzonspor Futbol Okulu
YEREL HABERLER Turnuvanın Şampiyonu Oltu Trabzonspor Futbol Okulu
Palandöken’de ‘iletişim’ gündemi Palandöken Belediyesi personeline hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Palandöken’de ‘iletişim’ gündemi Palandöken ...
Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
YEREL HABERLER Kırışıklıklara karşı 4 tüyo

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X