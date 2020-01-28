Göz altı morluklarına dikkat

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün; Çoğu insanın göz çevresinde oluşan morluklar, halkalanmalar, gözaltı torbalanmaları dış etkenlerin yanı sıra yaşın ilerlemesine ve genetik yapıya da bağlı olduğunu belirtti. Dr. Akgün, “Ortaya çıkan bu problemler kişinin yüzünün daha yorgun görünmesine ve olduğundan daha yaşlı görünmeye kadar gidebilir” dedi.

Günümüzde insanların yaşam şartları, yoğun iş temposu, uykusuz geçen geceler, düzensiz uyku, kişinin daha yorgun gözükmesine sebep olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Akgün; “Bunun yanında yaşın ilerlemesiyle birlikte cildin elastik yapısının da zamanla kaybolarak cildi gergin gösteren kollajen maddenin azalması yüzde bir takım deformasyonlara yol açar. Gözaltı morlukları, halkalanmalar, göz kenarında oluşan kaz ayakları hep cildin nemini sağlayan kollajen maddenin azalmasından dolayıdır” diye konuştu.

Dr. Mehmet Akgün; estetik uygulamaların en güzel yanı birçok uygulamanın artık daha kolay ve pratik yapılabilmesi olduğunu ifade ederek, “Ameliyatsız gerçekleştirilen birçok estetik uygulama sayesinde insanlar yüz bölgesinde oluşan birçok problemi kolaylıkla çözüme ulaştırabilmektedir. Bu uygulamalardan biri de gözaltı ışık dolgusudur. Gözaltı ışık dolgusu sayesinde gözaltında oluşan torbalanmalar, çukurluklar, gözaltı kararmaları giderilmektedir” dedi.

Dr. Mehmet Akgün; gözaltı morluğu ve çöküklüğü neden oluştuğu konusunda ise şunları söyledi; “Uykusuzluk, düzensiz yaşantı, aşırı şekilde yorgunluk, az zamanda hızlı kilo verme, düzensiz ve dengesiz beslenme genetik faktörler gibi durumlar gözaltı morluğuna ve çöküklüğüne neden olan faktörlerden bazılarıdır. Bunun yanında kişinin yaşının ilerlemesi de cildin zamanla elastik yapısını kaybetmesine yol açar. Bu şekilde cilt altında bulunan kollajen yapı azalmaya başlar. Bu durum ise gözaltında morluklara, çöküntülere, kırışıklık ve sarkmalara yol açar”

Işık dolgusunun en önemli özelliğinin dolgunun akışkan olması ve hissedilmemesi olduğunu belirten Dr. Mehmet Akgün; açıklamasını şöyle sürdürdü; “Diğer dolgu maddelerinden ayrılan yönü ile ciltte topaklaşmaya ve düzensizliklere neden olmaz. Işık dolgusu tek seans uygulanan ve kalıcılık süresi 11,5 yıl arasında olan güvenli bir yöntemdir.

Gözaltı ışık dolgusunun içinde neler bulunur?

Gözaltı ışık dolgusunun içinde hyalüronik asit dışında aminoasit, antioksidan ve nemlendirici bulunur. Aminoasitlerin amacı cildin kollajen maddesini artırmak ve nem oranını düzenlemektir. Antioksidanlar, gözaltı cildinin korunması için kullanılır. Hyalüronik asit ise zaten cildin içinde olan ama yaşlanmaya bağlı olarak ve çevresel bazı durumlar sebebiyle azalan bir maddedir.

Gözaltı ışık dolgusu tekrarlanabilen bir tedavi yöntemidir. Eğer kişinin gözaltında aşırı morluk ve çöküntü varsa dolgunun etkinliğini artırmak için tedavi tekrarlanmalıdır.”

ERZURUM 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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