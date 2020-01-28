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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurumlular kış sporlarını sevdi

DHA

ERZURUM'da kış sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Kentte bir zamanlar 46 olan futbol kulübü sayısı 9'a kadar düşerken, kış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren kulüp sayısı ise 170'e ulaştı. Yaklaşık 9 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Erzurum'da kayak branşı 4 bin 75 sporcuyla ilk sırada yer alıyor.
Milyonların futbol sevdasıyla yaşadığı günümüzde Erzurum'da kış sporlarının trendi her geçen yıl biraz daha yükseliyor. 2000'li yılların başında 46 futbol kulübünün faaliyet gösterdiği Erzurum'da 2020 yılının Şubat ayında yapılacak amatör küme maçlarına sadece 9 takım katılma müracaatında bulundu. Süper amatör, 1'inci amatör ve 2'nci amatör küme olmak üzere birçok grupta mücadele eden takımlar 2020'de sadece 1'inci amatör kümede maça çıkacak. Bin 676 lisanslı sporcu sayısı bulunan futbola kentte ilgi her geçen yıl biraz daha azalıyor.
UNIVERSIADE İLE BİRLİKTE PATLAMA YAŞANDI
Amatör futbolun her geçen yıl gerilediği Erzurum'da 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla (UNIVERSIADE) birlikte kış sporlarında büyük bir patlama yaşandı. New York Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 18'inci kayak merkezi olarak gösterilen Palandöken'in yanı sıra buz pateni salonları ve diğer tesisleriyle Erzurum kış sporlarının merkezi oldu. Kentte kayaklı koşu, biatlon, kayakla atlama, Alp disiplini branşını barındıran kayağın yanı sıra buz pateni, buz hokeyi ve curling'de onlarca yeni kulüp kuruldu.
Başta kayak olmak üzere çeşitli dallarda faaliyet gösteren 170'e yakın kulüpte yaklaşık 9 bin sporcu lisans aldı. Erzurum'da kayak branşı 4 bin 75 lisanslı sporcu ile en çok ilgi gösterilen kış sporu oldu. Bunun ardından çocuk ve gençlerin en çok ilgi gösterdiği branşlar ise 2 bin 56 sporcuyla buz pateni ve 2 bin 9 sporcuyla buz hokeyi olurken, buzun satrancı olarak bilinen curling'de lisanslı sporcu sayısı ise 700'e ulaştı. Kış sporlarında lisans alan sporcuların 5 bin 671'ini erkekler oluştururken 3 bin 33 kadın da bu branşları tercih ederek lisans aldı.
KAYAK ATA SPORU OLMALI
Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, özellikle Doğu'da kayağın ata sporu haline getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, 3-4 ay kar altında olan şehirlerde kayak okulları açılması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim müdürlükleriyle görüştüklerini ifade eden Başkan Ali Oto, 7'den 70'e herkesin yapabildiği kayağa ilginin arttığını kaydetti.
CURLİNG'DE 70 KULÜP 700 SPORCU
Kış sporları içinde curling branşında uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın da Erzurum'da 5 salon bulunduğunu belirtti. 4 salonun buz hokeyi ve buz pateni branşlarına hizmet ettiğini bir salonunda ise curling oynandığını anlatan Akın, Erzurum'da 70'e yakın kulüpte kadın ve erkek 700'e yakın sporcu olduğunu söyledi.
Genç Milli Curling Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır, UNIVERSIADE sonrası Erzurum'da kış sporlarının önemli bir aşama kaydettiğini dile getirdi. Erzurumluların kış sporlarını özellikle de curling'i sevdiğini ifade eden Çakır, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında lisansı olan çok sayıda sporcunun curling'e başladığını belirtti. Çakır, "Erzurum zaten kış memleketi. Kış aylarında zaten herkes cadde ve sokaklarda curling yapıyor. Bizim ayağımız buza alışkın. Bu spor dalında diğer yerlere göre biraz daha öndeyiz diye düşünüyorum" dedi.
FUTBOL KAN KAYBETTİ
Bir zamanlar büyük mücadeleye sahne olan amatör futboldaki kan kaybını desteklerin azalmasına bağlayan Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, "2000'li yıllarda 40'tan fazla kulüp başta süper amatör olmak üzere Erzurum'da düzenlenen liglere katılıyordu. Erzurum merkezdeki kulüplerin yanı sıra ilçelerde de futbol kulüpleri amatör kümelerde şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Son yıllarda kulüp sayısı çok azaldı. Bu yıl düzenlenecek amatör küme maçlarına sadece 9 takım katılma hakkı elde etti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü
-Kayak yapan çocuklar
-Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj
-Kayak yapanların görüntüsü
-Kayakçılarla röportaj
-Buz pateni salonundan görüntü
-Short track yapan çocuklar
-Sporcularla röportaj
-Curling salonu ve çalışan sporcular
-Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın ile röportaj
-Curling oynayan sporcular
-Milli takım antrenörü Bilal Ömer Çakır ile röportaj
-Buz hokeyi maçından görüntü

ERZURUM

28 Ocak 2020 Salı

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