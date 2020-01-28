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Sinüzite endoskopik çözüm

İHA

Sinüzite endoskopik çözüm

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi ve Hisar Hospital İntercontinantal KBB bölümü Doktoru Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sinüzite endoskopik çözüm konusunda önemli bilgiler verdi. Yıldırım, kış mevsiminde havalarında etkisi ile sinüzit şikayetinden muzdarip kişilere önemli tavsiyelerde bulundu.
“Sinüzit; sinüs kanallarının tıkanması sonucu sinüs boşluğu içinde hapsolan iltihabın verdiği rahatsızlıktır” diyen Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Genellikle ilk belirtisi baş ağrısı ve yüz ağrısıdır. Sinüs boşluklarının Gelişimi doğumdan sonra da devam eder, 12 yaşa kadar büyük çoğunluğu gelişir, sinüzit her yaş grubunda görülebilir. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, ağız kokusu, baş ağrısı, koku almada bozukluk ve yüzde dolgunluk ve basınç hissi ile bulgu verir.Sinüs boşlukları kemik duvar ile çevrilidir ve tek açıklık noktası sinüs kanallarıdır.Bu kanalların tıkanması bir çok sebeple ortaya çıkar” diye konuştu.
Sinüzit neden oluşur?
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun içerisindeki etlerin büyümesi, alerjik rinit, burun polipleri, sigara içmek, Üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti, konka bülloza, kirli ortamlarda çalışmak, hava kirliliği, Yetersiz tedavi edilmiş sinüzit, burun içerisindeki yapısal problemler yani eğrilik olması, burun etlerinin şişmesi gibi nedenlerin sinüzite neden olduğunu belirterek sinüzitin belirtilerini şöyle aktardı; “Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, yüz ve göz çevresinde basınç hissi, zonklama hissi, koku almada azalma, geniz akıntısı, öksürük, ağız kokusu ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı olur. Akut sinüzit genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra gelişir yukarıda saydığımız belirtiler üç haftadan kısa sürer. Kronik sinüzit ise genellikle polipli sinüzit ile anılır.Burun içinde sonradan oluşan polip vardır ve polipli sinüzitin tedavisi uzundur.
Sinüs boşluklarının çevre dokularla komşuluğu nedeniyle eğer uygun tedavi yapılmazsa göz dokularına yayılarak görme problemleri, göz apsesi, göz kapak problemleri yapabilir.Beyin zarlarına komşuluğu nedeniyle beyin Zarı iltihabî yani menenjit yapabilir.Solunum yolları ile boğaz ve akciğer enfeksiyonları yapabilir, yani burundaki enfeksiyon akciğerlere yayılabilir.
Sinüzitte nasıl tanı konur?
Sinüzitin tedavisini kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları yapar, KBB uzmanı Özel aletleri sayesinde burun içerisine giren küçük kamera ile bakarak burun içerisinde gördüğü akıntının rengi yapısı ve kıvamından sinüzit olup olmadığına karar verebilir veya ihtiyaç duyarsa paranazal sinüs tomografisi ister, tomografi sonucuna bakarak karar verebilir.
Sinüzit nasıl tedavi edilir ?
Sinüzit tedavisi çoklu tedavi gerektirir. Bir tek ilaçla tedavi olmaz, tedavide kullanılan ilaçlardan burun spreyleri burun kanallarını açarak burun etlerini küçülterek sinüzitin iyileşmesine katkıda bulunur. Antibiyotikler iltihapları kurutur, Balgam söktürücü ilaçlar sinüs içerisindeki iltihapları yumuşatır, alerji ilaçları burun akıntılarını azaltır, hepsi beraber uygun süre ve uygun dozda kullanıldığı zaman medikal tedavi ile başarı sağlanır.Medikal tedavi ile başarı sağlanamayan hastalarda endoskopik cerrahi tedaviler devreye girer.
Endoskopik sinüs cerrahisinde kamerayla burun deliklerinden girilerek nurun dışında herhangi bir kesi olmadan burun içerisinden yapılır. Burun içerisinden girilen özel aletler ile sinüsler kesi yapılmadan açılır hatta bazen balon ile genişletilebilir ve tıkanmış olan sinüsler rahatlatılır.Burun içerisini döşeyen mukoza yapısının normal salgı sisteminin çalışması sağlanmış olur. Kısa sürede taburcu olur. Burun tamponu konmaz.Hastalar gelişen teknoloji sayesinde iki gün içerisinde işlerine dönebilir. Sinüzit ameliyatları eskiden yüzde kesi yapılarak yapılırmış, günümüzde teknolojik aletler sayesinde görünmeden kesi yapılmadan yapılabiliyor. Çok riskli hastalarda bilgisayar destekli navigasyon sistemi ile çok önemli yapılara yaklaşmış sinüsleri dahi komplikasyon olmadan tamamıyla temizleyebiliyoruz.”

ERZURUM

28 Ocak 2020 Salı

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