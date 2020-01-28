Demir: “Ortaklığı tekrar gün yüzüne çıkarmalıyız” “Yerel yatırımcıya sahip olalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Demir: “Ortaklığı tekrar gün yüzüne çıkarmalıyız” “Yerel yatırımcıya sahip olalım”

İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi, 2020 yılında da yapılacak projelerini basınla paylaştı.

Demir: “Ortaklığı tekrar gün yüzüne çıkarmalıyız” “Yerel yatırımcıya sahip olalım”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, 2019 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi, 2020 yılında da yapılacak projelerini basınla paylaştı.
Başkan Fuat Demir, Müceldili Konağında basınla bir araya geldi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Sedat Ötleş, Metin Barlak, Abdurrahman Şakiroğlu, Salih Koç, Vahdettin Şimşek, Abdulkerim Kavaz, Barış Cankoç, Erzurum Genç Müsiad Başkanı Yasin Acar da katıldı.
MÜSİAD Erzurum Başkanı Fuat Demir, “Toplantımıza başlarken 4 gün önce ülkemizin yaşamış olduğu Elazığ ve Malatya depreminden başlamak istiyorum. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah bir daha böyle acılar bizlere yaşatmaz. Rabbim ülkemizi muhafaza etsin. Şunu da gördük ki birlik olunca, beraber olunca nelerin üzerinden gelineceği, aşağı yukarı burada 1999 depremini hatırlayanlar arkadaşlarımız var, Van depremini hatırlayan arkadaşlarımız var, burada devlet yetkililerimize de iş dünyası olarak teşekkür etmeden geçemeyiz” diye konuştu.
Fuat Demir daha sonra 2019 yılı çalışmaları ve 2020 de yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Demir konuşmasında “Biz biraz daha iş dünyası olarak protokol işlerinden ziyade şehrin kalkınması ile ilgili kendi projelerimizin olacağını sizlere duyurmuştuk. Belki basında eleştiriliyor olabiliriz. Bazıları hatta üzerimize gülüyor bile olabilir. Bunlar bizim çalışmalarımızı aksine daha heyecanlı olarak çalışmalara teşvik ediyor. Samimi olarak şunu söylemek gerekir ki, tarımcı siyasetçi gibi değildir. Yatırım yapmak çok zordur. Özellikle de Doğu’da yatırım yapmak daha da zordur. Öyle yerlerde yaşıyoruz ki, insanlar kazandığını batıya ülkede kazandığını ise yurt dışlarına götürdüğünü hepimiz 2018 yılında yaşananları gördük, hatta şahit olduk. Yine Türkiye’yi elinde bulunduran bir kitle bu gün sermayeler el değiştiği içindir ki MÜSİAD’ın Türkiye’de ki sermayenin yüzde 60’ına ulaşmış olması gibi bir sivil toplum kuruluşunun temsilciliğini yapıyoruz. Bizler tamamen yatırım odaklıyız. Biz diyoruz ki 2019 göreve geldiğimizde bu şehre neler yapmalıyız. Mutlaka bir takım işler yapmalıyız. Projelerden önce fizibilite yapılmalı. Ortaklığı tekrar gün yüzüne çıkarmalıyız. Birbirimize daha çok güvenmeliyiz. Daha çok elimizdeki sermayeleri bir araya getirip daha büyük işler yapmalıyız. Sizlerden de destek bekliyoruz. Kalkınma yalnız iş dünyası ile olmuyor. İkinci Organize Sanayisinde ciddi işler yapılıyor. Başta Erzurum Valimiz Okay Memiş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizleri çok heyecanlandırdı. Bizlerde bu valinin arkasında gidiyoruz. Tekstil kent çok önemli yatırım olacak” dedi.
Yerel yatırımcıya sahip olalım,
Yerel yatırımcıya öncelikli olarak sahip olunması gerektiğini anlatan demir, “Dışarıdan gelen sermayeci elbette başımızın tacı, istihdama geliyor, Erzurum’a katkısı ile geliyor, ama yerli yatırımcı olursa bunun masrafı da az olur ve küçük sermayelerle ayakta durur bunu da kolayca ayakta tutarız. O yatırımcılara cesaret vermeliyiz, onların yanında olmalıyız, yerel yatırımcı olmadan şehirlerde kalkınma canlanmaz, kalkınan iller çoğu kendi yerel yatırımcılarına sahip çıkması ile başarıya ulaşıyorlar” diye konuştu.
Müsiad olarak atıl fabrikaları tekrar işler hale getirmek istediklerini anlatan Demir, “Şehrimizde bulunan atıl durumda ki fabrikaları tekrar ekonomiye kazandırmalıyız. Bu fabrikalar bir şekilde yatırım olarak yapılmış, yatırım yapan arkadaşlarımızın bir kısmı yanlış yatırım yapmış olabilir, sermayesi yeterli olmamıştır kapatmak zorunda kalmıştır, yani ne sayarsanız sayın, bir şekilde bu atıl fabrikaları atıl olmaktan çıkarıp ekonomiye kazandırmalıyız. Bu fabrikaların hissedarları ile de konuşup onları ortaklık olarak yardımcı olmalarını isteyeceğiz” dedi.
Çoruh Havzası Belediyeler Birliği kuruldu
Çoruh Havzası Belediyeler Birliğinin kurulduğunu kaydeden Demir, “Bu havzada Erzurum, Artvin ve Bayburt illeri bulunuyor. Çoruh havzası olarak 24 ilçe belediyesi bu oluşumun içerisinde yer almaktadır. Bu birliğin 7 yıl Meclis Başkanlığı da yaptık” dedi.
Oltu cağ dönerinin fabrikasyon hale getirilmesi
Oltu ilçesi olarak Oltu Cağ dönerinin fabrikalaşmasını planladıklarını dile getiren Demir, “Cağ dönerinin ham maddesinin yapılıp, 1 milyon koyun üretip Türkiye’de bir firmanın yapmış olduğu gibi paketleme sistemi ile ilgili proje var. Ne acıdır ki belediyelerle bir olup bunu yatırıma dönüştüremedik. 2007 yılı ile 2013 yılları arasında ciddi fizibiliteleri yapılmış, saha tamamen taratılmış, ulusal marketlerinin tamamı ile görüşmeler yapılmış, ama yatırıma dahil edilememiş bir proje, yatırımın doğru yapılması lazım, yatırım yapıyorum diye boş yatırımlar yapılmamalı, görmeden bir şeye inanmıyoruz, elimizde çok önemli bir proje var bunu siz basın mensupları ve valimiz aracılığı ile tanıtımı yapılacak” diye konuştu.
Küçükbaş hayvan pazarının önünü açıyoruz
Demir, küçükbaş hayvan pazarının önünü açmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “1 Milyon koyun projesi çok ciddi bir proje, şu demek 300 baş sürü yöneticisinin 3 bin kişi ile bu işi çevirmesi ki bu çok önemli bir istihdam ve sürekliliği olacak. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye’de 40 milyon olarak küçükbaş hayvan sayısının 50 ya da 60 milyona çıkarılması çalışmasını da sizlere söylemiş olayım. Bu çok ciddi bir rakamdır” dedi.
Oltu Organize Sanayi Bölgesi
Demir açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Sanayi bölgesinin ruhsatı alınmıştır, bahar ile birlikte temel atma işlemleri yapılacak. Kısa zamanda da üretime geçilecek. Yapılan bu projeler tamamen MÜSİAD üyelerinin ortam sermayeleri ile olacaktır. Bu yatırımlara paydaş alınacak mı elbette ki paydaş alacağız. Büyük projedir. Yönetim Kurulu olarak henüz kim paydaş olsun kimle ne çalışma yapılacak istişaresi yapılmadı. MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri olarak Afyon iline gittik. İstihdam yüzdesi olarak sıfır gösterdiler şaşırdık, Afyon ilinin tamamı iş sahibi. Tamamen tarıma yönelik projelerle bu işi sağlıyorlar.”
Aziziye ve Pasinler ilçesinde bulunan jeotermal sıcak su kullanımı ile seracılık yapılacak
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür ederim, jeotermal sularımızı değerlendirmesi konusunda bizlere yardımcı olacak. Yatırım ve fizibilite çalışmalarını yaptık. Erzurum’a bir proje kazandırmak istedik. Erzurum boşa giden jeotermal suları değerlendirerek sulardan seracılıkta kullanılmak üzere bu sulardan yararlanmak istedik, kendileri belediye olarak memnun oldular.”

ERZURUM

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horasan'da Verem savaş eğitimi ve propaganda haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Horasan'da Verem savaş eğitimi ve propaganda haftası ...
BB Erzurumspor’un gizli golcüsü: Jasmin Scuk
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’un gizli golcüsü: Jasmin Scuk
AFAD personeli enkaz altından kurtardıkları aileyi hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER AFAD personeli enkaz altından kurtardıkları aileyi ...
İBB Başkanı İmamoğlu ve ailesi, Palandöken'de
YEREL HABERLER İBB Başkanı İmamoğlu ve ailesi, Palandöken'de
AFAD ekibi depremden 17 saat sonra kurtardıkları aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER AFAD ekibi depremden 17 saat sonra kurtardıkları ...
Büyükşehir’in arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Büyükşehir’in arama kurtarma ekipleri deprem ...
Büyükşehir Elazığlı kardeşlerinin her daim yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir Elazığlı kardeşlerinin her daim yanında
Sivilce tedavisi nasıl yapılır
YEREL HABERLER Sivilce tedavisi nasıl yapılır
Kadınlarda saç dökülmesi neden olur?
YEREL HABERLER Kadınlarda saç dökülmesi neden olur?
Sinüzite endoskopik çözüm
YEREL HABERLER Sinüzite endoskopik çözüm
Aralıklı dişlere bonding ile son
YEREL HABERLER Aralıklı dişlere bonding ile son
Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Elazığ ve Malatya depremini raporladı Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Özer: “Kentsel dönüşümü hayata geçirmemiz lazım” “Bölgedeki zeminin hangi frekansa sahip olduğunu, zemin etkilerini, ne boyutta büyüttüğünü araştırdık” “Biz bir deprem ülkesiyiz. Dolayısıyla deprem zemin yapı ilişkisi gözetilerek, yer bilimciler, inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, hep birlikte tasarım yapılması lazım”
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Elazığ ...
Erzurumlular kış sporlarını sevdi
YEREL HABERLER Erzurumlular kış sporlarını sevdi
Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat
YEREL HABERLER Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat
Göz altı morluklarına dikkat
YEREL HABERLER Göz altı morluklarına dikkat
Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat
YEREL HABERLER Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat
Ceza ve infaz kurumu personelinden Mehmetçik Vakfı’na destek
YEREL HABERLER Ceza ve infaz kurumu personelinden Mehmetçik Vakfı’na ...
Ekrem İmamoğlu Palandöken’de Ailesiyle birlikte kayak tatili yapıyor
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu Palandöken’de Ailesiyle birlikte kayak ...
Pırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum'da
YEREL HABERLER Pırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum'da
Haydi çocuklar camiye
YEREL HABERLER Haydi çocuklar camiye
Dünyanın yüzme üssü
YEREL HABERLER Dünyanın yüzme üssü
Yeniden Refah Partisi Pasinler ilçe kongresini yaptı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Pasinler ilçe kongresini yaptı
Oltu’daki işyerini bir gün Elazığ için çalıştıracak
YEREL HABERLER Oltu’daki işyerini bir gün Elazığ için çalıştıracak
Oltulular Elazığ için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Oltulular Elazığ için tek yürek oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X