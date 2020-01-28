BB Erzurumspor’un gizli golcüsü: Jasmin Scuk

BB Erzurumspor’un orta saha oyuncusu Jasmin Scuk son haftalarda attığı gollerle takımını gol yollarında rahatlatmaya devam ediyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Jasmin Scuk ligde attığı kritik gollerle Teknik Direktör Erkan Sözeri’nin gizli golcüsü olmaya devam ediyor.
Ligin 19. haftasında 10 sonuçlanan Balıkesirspor maçında BB Erzurumspor’un tek golünü kaydederek takımına galibiyeti getiren BosnaHersek’li oyuncu bu sezon çıktığı 16 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.
ERZURUM
28 Ocak 2020 Salı
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