Başkan Sekmen: “Erzurum’da kayak bilmeyen çocuk kalmayacak”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Kış Sporları Okulu’nun sezon açılış ve tanıtım programı yine renkli görüntülere sahne oldu. Minik kayakçıların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Sekmen, “Biz kış turizmine yönelik olarak sadece fiziki yatırımlar yapmıyoruz, şehrimizin geleceğine beşeri anlamda yatırımlar yapıyoruz” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Kış Sporları Okulu’nun 6. dönemi tanıtım programı, Palandöken Kayak Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş’in de katıldığı programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra antrenörler, kayak öğrenen minikler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tanıtım programında yaptığı konuşmada, kış turizmine ve kış sporlarına yönelik olarak yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

ERZURUM’U ÖN PLANA ÇIKARMA GAYRETİ

Erzurum’da göreve geldiği günden bu yana yapılan planlamalar doğrultusunda, Erzurum’da kış turizmi ve kış sporlarına yepyeni bir kimlik kazandırdıklarını söyleyen Başkan Sekmen, “Palandökeni, Konaklı ve Kandilli’yi sadece birer kayak merkezi olarak görmediğimiz gibi; bu değerlerimizle şehrin yarınlarına yönelik olarak çok önemli yatırımlar yaptık. Tabi bu yatırımlardan en önemlisi, bize göre insana yapılan yatırımdı ki; biz de bu doğrultuda kış sporları okulu projemizi hayata geçirdik. Çünkü Palandökeni, kış turizmi ve kış sporlarını, dahası Erzurum’un bu yönünü ön plana çıkarabilmek için aynı zamanda sporcu yetiştirmemiz gerektiğine de inanıyorduk” ifadelerini kullandı.

40 BİN ÖĞRENCİYE KAYAK EĞİTİMİ VERİLDİ

Büyükşehir’in Kış Sporları Okulu’nda geride kalan 5 yıl içerisinde tam 40 bin öğrenciye kayak eğitimi verdiklerini anlatan Sekmen, “Üç ay süren eğitimler boyunca minik yavrularımızı servislerle evlerinden alıp, eğitim sonunda yine servislerle evlerine bıraktık. Kayak kıyafetleri ve takımları, ilaveten beslenme de dâhil olmak üzere yavrularımızın tüm ihtiyaçlarını da, yine Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşıladık. Uzman öğreticiler nezaretinde kayak eğitimi alan öğrencilerimize bu sezon 5 bin öğrencimizi daha ekledik. Tabi Kış Sporları Okulumuzda etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Eğitimler kapsamında kayağa ilgi duyan ve kış sporlarında yetenekli olan öğrencilerimizi başarılı birer sporcu haline getirmek için de çalışıyoruz. Böylece Erzurum’u bir yandan kış turizmiyle dünya vitrinine taşırken, diğer yandan da kış sporlarıyla da, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

ERZURUM’A BEŞERİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ

“Geleceğin milli kayakçıları ve şampiyonları bizim kış sporları okulunda kayakla tanıştırdığımız bu yavrularımızın arasından çıkacak” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “İşte biz yatırım diye buna diyoruz. Yani biz şehrimize fiziki açıdan yeni yatırımlar kazandırırken, aynı anda beşeri yatırımlar da yapıyoruz. Tıpkı ESMEK’lerimizde binlerce gencimize mesleki eğitimler verip, onları nitelikli işgücü haline getirmemiz gibi... Tıpkı kültür merkezlerimizde geleceğin sanatçılarını ve müzisyenlerini yetiştirdiğimiz gibi... Bilinmelidir ki; bu atılımlarımız devam edecek, yeni projeler ve yeni yatırımlarla Erzurum’un turizm vizyonunu genişletmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Nasıl ki bugün Palandöken, bundan 5 yıl önceki Palandöken değilse, bundan 5 yıl sonraki Erzurum da, bugün olduğundan çok daha farklı ve çok daha iyi yerlerde olacak. Erzurum, geçmişte olduğu gibi, yeniden bu bölgenin ve ülkenin bir cazibe, eğitim, kültür, spor ve sanat merkezi olacak.”

ERZURUM 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:54

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